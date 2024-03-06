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Darıca'da Kadın ve Aile Müdürlüğü kurulacak

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen yürüyüşte, "Kadın ve Aile Müdürlüğünü kuracağız" dedi.

Darıca'da Kadın ve Aile Müdürlüğü kurulacak

06 Mart 2024 Çarşamba 17:31

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları tarafından yürüyüş gerçekleştirildi. Binlerce kadının katıldığı yürüyüşte AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı önünde toplanan kadınlar Darıca Kapalı Pazar alanına kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşi Havva Bıyık ile birlikte yürüyüşe katıldı. 
 Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik eden Başkan Muzaffer Bıyık, kadına şiddetin son bulmasını ve kadınların hak ettiği değeri görmesini diledi. Alandaki kadınlara karanfil atan Başkan Muzaffer Bıyık, başarıda en büyük payın kadınlara ait olduğunu söyledi. 
 Bugüne kadar hizmetlerin merkezinde hep kadınların olduğunu belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Türkiye Yüzyılı kadınların omzunda yükselecek ve yeni yüzyıl kadınlarla gelecek. Bizim bütün projelerimizin ve hizmetlerimizin merkezinde hep kadınlar oldu ve bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Bizler kadınlara sözde değil özde değer veriyoruz ve bunu da hizmetlerimizde gösteriyoruz. Kadınlara yönelik yaptığımız projelerle onlara her zaman destek olduk. Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık. 'Üreten kadınlar için el emeği mağazası açacağız' dedik ve açtık. Şimdi o mağazamızda kadınlar ürettikleri el emekleri, göz nuru eserlerini satarak aile ekonomilerine katkıda bulunabiliyorlar. Buradan bir müjde daha veriyorum. Kadın ve Aile Müdürlüğünü kuracağız. Müdürüyle, çalışanıyla, projeleriyle kadını merkeze alan bir müdürlük olacak. Yeni dönemde ilk icraatımız bu olacak. Yine projelerimizin merkezinde kadınlar olmaya devam edecek" dedi. 


İHA
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