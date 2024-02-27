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DARICA'DAN DÜZCE'YE BELGESEL TADINDA GAZETECİLİK HATIRALARIM

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 27 Şubat 2024 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

DARICA'DAN DÜZCE'YE BELGESEL TADINDA GAZETECİLİK HATIRALARIM

27 Şubat 2024 Salı 09:34



Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Geçmişte yaşadığınız anıları hatırladığıngzda bir kez daha keyif alır mutlu oluyoruz. Hatıralar çok önemli insanı hayata bağlayan yaşama ve çalışma gücü veren geçmiş hatırlardır. Tanıdığım tüm dost ve arkadaşlarıma hatıralarını yazmalarını istiyorum. 50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hatıralarımı okurlarım izleyicilerim ve arkadaşlarıma paylaşmaya çalışıyorum. Başta TGRT belgesel TV olmak üzere her gün birçok ulusal ve bölgesel kanalda yıllar önce devri alem belgesel programı olarak çektiğimi ve halende çekmeye devam ettiğimiz belgesellerimizi izlerken geçmiş hatıraları yeniden yaşıyorum. Yerel seçimlerin gündemde olduğu bu günlerde bile siyaset ve güncel konular yazmak istemiyorum. Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda anlı şanlı güç ve kudret sahibi nice SİYASETÇİ görüp tanıdım bu gün adları çoktan unutuldu eser ve hizmetleri ile kubbede hoş sedalar bırakanlar insanların Gönlünde yaşıyor. Önemli olan gök kubbede hoş sedalar bırakarak. İnsanların gönlünde yaşamak. Bu makalemde sizlere yıllar önce Darıca ve Düzce'de çektiğim belgesellerle ilgili hatıralarımı paylaşmak istiyorum.

TGRT'DE KOCAELİ DARICA TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

Darıca’nın 2008 yılında ilçe olmasından sonra Darıca tarihi ile ilgili çektiğimiz belgeselden bir bölümünü dizlerle paylaşmak istiyorum. Bu belgeseli yıllar önce çektik halen yayınlanıyor. Darıcanın ilk kaymakamı Osman Bey Konuşuyor

https://www.facebook.com/share/v/UEVNfbnyvGpcDMba/?mibextid=WC7FNe

Bu belgesel 26 Şubat 2024 de TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız geçmişten geleceğe Bilgi ve belge bırakmaya devam ediyor.

2009 tarihinde İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com Kültür hizmeti olarak KOCAELİ DARICA TARİHİ VE DARICANIN İLK KAYMAKAMI VE DÖNEMİN BELEDİYE BAŞKANI İLE YAPTIĞIMIZ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR. BELGESELDE DARICA'DA TARİH VE DOĞA TURİZMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER VERİYORUZ:

https://www.facebook.com/share/v/FzwRn3ykRWrBxXAs/?mibextid=WC7FNe

EDEBİYAT VE KÜLTÜRÜMÜZDE DARICA

https://www.facebook.com/share/v/Gc8KYfaD8fktSXpS/?mibextid=WC7FNe

13 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz

BELGESEL TADINDA DARICA DA DEVRİ ALEM

https://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1840&t=makale

TGRT DE DÜZCE TARİHİ VE DÜZCE ÜNÜVERSİTESİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

Düzceyi ilk kez 1976 yılında İstanbula gelirken otobüsün penceresinden görmüş etkilenmiştim. Düzce'ye her gittiğimde heyecanlanır, rahmetli babamın 1960'lı yıllarda orman işçisi olarak çalışmaya geldiği Düzce'yi hatırlarım.

2010 yılında Düzce’de çektiğim belgeselden bir bölüm:

https://www.facebook.com/share/v/8DZuUQSpKHa7MiXA/?mibextid=WC7FNe

An itibari ile 25 Şubat 2024 TGRT belgesel TV de yayınlanan devri alem belgesel programımızda 2010 tarihinde İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com Kültür hizmeti olarak DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONURALP VE

AKÇAKOCA TARİHİ BELGESELİMİZDEN BİR BÖLÜM

https://www.facebook.com/share/v/Nbr4RQE6ippdo12V/?mibextid=WC7FNe

13 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

DÜZCE VALİSİ VASİP ŞAHİN İLE BELGESEL SÖYLEŞİ

Düzce’de 2010 yılında belgesel çekerken dönemin Düzce valisi olan Vasip Şahin ile yaptığımız belgesel söyleşide yer alıyor. Vasip Bey ile 2012 yılında Malatya'da belgesel çekerken bir kez daha belgesel söyleşi gerçekleştirmiştim. Sayın Vasip Bey İstanbul'da valilik yaptıktan sonra halen Ankara Valiliği görevini yürütüyor. Evet, güncel siyasi konular yerine yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hatıralarımı yazmaya devam edeceğim.

BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE DÜZCE

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=51602

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4995&t=makale

https://www.gebzegazetesi.com/m/?id=51854

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