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Derince Kütüphanesi 8 bin kitapla gençlere hizmet verecek

Derince Millet Bahçesi'nde yapılan kütüphane, içinde bulundurduğu 8 bin kitapla gençlere hizmet verecek.

Derince Kütüphanesi 8 bin kitapla gençlere hizmet verecek

04 Mart 2024 Pazartesi 17:19

 
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin okuması ve etüt faaliyetlerini sürdürebilmeleri için inşa ettiği Derince Kütüphanesini 6 Mart Çarşamba günü hizmete açacak. Derince Millet Bahçesi içinde hizmet verecek kütüphane için 15.30'da tören düzenlenecek. Derince Millet Bahçesi içinde bulunan kütüphanede 8 bin kitap yer alıyor. Gençlere armağan edilecek kütüphanede 9 bilgisayar, 28 bin e-kitap aboneliği, tümleşik kütüphane otomasyonu entegrasyonu ve kiosk sistemi bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi, kütüphanenin arka tarafında bulunan alanı da kafeterya ve dinlenme alanı olarak belirledi. Gençler ders çalışmaya ara verdikleri zamanlarda bu alanda vakit geçirebilecek. 


İHA
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