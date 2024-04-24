Derince’de Öğrenciler Dev Türk Bayrağı Açtı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Derince’de de düzenlendi. İlk olarak Derince İlçe Kaymakamlığı’nın bahçesinde düzenlenen programda Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. Buradaki programa katılan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, vatandaşların ve çocukların bayramını tebrik etti. Çelenk sunma töreninin ardından Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu’nun bahçesinde çocukların gerçekleştirdikleri gösteriler beğeni topladı. Programda 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri takdim edildi. Gerçekleşen kutlama programı Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Garnizon Komutanı Vekili Dz. Albay Hikmet Girgin, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe başta olmak üzere ilçe protokolü ve vatandaşların yoğun katılımına sahne oldu.

İHA