DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE İKTAV KÜTÜPHANEMİZİN MANEVİ KURUCUSU FADİME HALAM





DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE KİTAP SEVGİSİ TADINDA İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KÜTÜPHANEMİZİN MANEVİ KURUCUSU FADİME HALAM İLE ÇOCUKLUK HATIRALARIM PAYLAŞMAK İSTİYORUM.



DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE KİTAP SEVGİSİ TADINDA İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KÜTÜPHANEMİZİN MANEVİ KURUCUSU FADİME HALAM İLE ÇOCUKLUK HATIRALARIM PAYLAŞMAK İSTİYORUM.

ÖNCE İKTAV KÜTÜPHANEMİZ İLE İLGİLİ TRT TARAFINDAN YAYINLANAN HABERİ İZLEYELİM

ANADOLU AJANSI TARAFIINDZN YAYINIANAN. HABER

KÜTÜPHANEMİZİN MANEVİ KURUCUSU

Kütüphanrmizin manevi kurucusu bizlere Vakıf sevgisi veren Fadime halam İle Dünya Kadınlar Günün dolayısı İle Giresun da Çocukluk Anılarımı paylaşıyor Hala ana ve eşlerimiz başta olmak üzere tüm kasımlarımızı candan kutluyor ebediyete göç edenleri rahmetle anıyoruz

8 Mart dünya kadınlar günü kutlanıyor

Medya kuruluşların kötü örnekler veriyor

Keşke rol model ve kahraman kadınlar anlatılsa

Medya kuruluşları kadına ın değerini anlatsa

Hayatımız da rol model örnek kadınlar var

Benim hayatımın örnek Timsali Fadime halam

8 Mart dünya kadınlar günün de halam dan söz etmek ve onula yaşadığım çocukluk anılarımı sizlerle paylaşmak istiyorum

8 Mart dünya kadınlar günün de rahmetli Fadime Halam ile Rahmetli Emin e anamın şahsında ebediyete intikallerden tim hala ve anaların ruhları İçin bir Fatiha üç ihlas okuyalım El Fatiha

Örnek Bir Kadın Fadime Halam

Rahmetli halam okur yazar değildi ama canlı şahitti. Sadece benim halam değil çalışkan, yardım yapmayı sever ve yaptığı iyiliklerle tüm köyün Fadime Halası, cefakâr ve fedakâr bir Anadolu kadınıydı.

O benim sadece halam değil ana vekilim, ilk hocam, evlatlığı olmaktan şeref duyduğum…

Okumama vesile olan halamın ezanın yeniden Arapça olarak okunması ve Ayasofya dendiği zaman yaşadığı heyecan halen gözümün önünde. Keşke tüm halalar benim halam gibi olsa, benim için büyük bir şans.

Ezanın Arapça okunması için kurban adamıştı

Rahmetli halam, babası İbrahim Dedem 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’na giderken üç yaşında dedemin tek kız evladı. Dedem şehit olunca Büyük dedem Hasan Kandaz Ağa tarafından büyütülmüş, dini bütün bir kadındı. Kışın, kendisi ile koyun çobanlığı yaparken buzlu suda abdest alıp, kar üstünde namaz kılması beni çok duygulandırırdı. Rahmetli halamın, dakikalarca yağan karın atında ve kar üstünde tüm Müslümanlar ile devlet ve millet için hayır dua etmesi gözümün önünden hiç gitmiyor.

Ezanlar Türkçe ’ye çevrilince yeniden ezanların Arapça okunması için büyük bir koçu kurban etmeyi adadığını ve ezanın ilk kez Arapça okunduğunu duyduğunda büyük bir koçu kınalayıp kurban ettiğini ondan heyecanla dinlerken sanki o günleri yaşar gibi oluyordum. Halamın hayatı başlı başına belgesel ve roman konusu, inşallah bir gün onun çileli ve fedakâr hayatını da belgeselleştirmek nasip olur.

Halamın Ayasofya Camisi Aşkı

Rahmetli halamdan, yaylanın düzlerinde soğuk su gözesinin başında peygamberimizin hayatı Hazreti Ali efendimizin cenkleri ve tarihi bilgileri dinleyerek çocukluk yıllarım geçti. Halamın en büyük isteği Ayasofya Camisi’nin büyük kubbesi altında namaz kılmak ve dua etmek isteğini 1985 yılında gerçekleştirdik.

Giresun Espiye Dikmen Köyü’nden Gebze’ye yanıma geldiğinde rahmetli babamla birlikte benden ilk istekleri Ayasofya’ya gitmek oldu. Bir sonbahar günü, birlikte Ayasofya’ya gidip bu mübarek mabedi gezdik. Babam ve halam Ayasofya’nın perişan ve müze olarak karanlık, loş haline çok üzüldüler. Büyük kubbenin altında ayakta namaz kılıp, dua ettiler. Ayasofya’dan bir türlü çıkmak istemiyorlardı. Onlara göre Ayasofya’nın büyük kubbesi bir türlü yapılamıyor ve sürekli yıkılıyormuş, peygamberimizin tükürüğü getirilmiş ve büyük kubbenin harcına karıştırılmış ve kubbe bu sayede yıkılmamış diye ata, dede ve hocalarından duymuşlar. Duyduklarına inanan, inandıkları gibi yaşayan şehit yetimi kuşakların temsilcileri o insanların değer ve kıymetlerini tam olarak bilseydik.

İsmail Kahraman - Fadime Halamın Vakıflarla İlgi Vasiyet Ve Nasihati

Gebze gazetesi

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalelerimiz

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Fadime Halamın Vakıflarla İlgi Vasiyet ve Nasihati

Tarihler 1960 lı yılların sonu

9 yaşında İlk okul da okuduğumuz günler

Fakirlik olsada Mutlu çocukluk yıllarımız

Her gün elimizde naylon torbadan yapılmış çanta ve yakacak odunla okula gidip geliyoruz.

Selçuklu döneminde Oğuz Türklerinin Çepni boyu tarafından 7 ve 8 yüz yıl önce kurulan geçmişte Bayramlı Emiroğulları beyliğine bağlı tarihi Bayramoğlu nahiyesi Giresun Espiye Dikmen köyü bu günkü Soğukpınar belde belediyesi Çocukluk yıllarımın geçtiği köyüme vefa borcumu ödemek için çektiğim belgeselimiz.

Soğukpınar Belgeseli Gala Gösterimi

Vakıf Mezarlığının Üzerine Okul Yapıldı

Çok güzel çocukluk yıllarımın geçtiği ilk okul yıllarımı hiç unutmuyorum. Tarihi Dikmen Köyü tarihi köy mezarlığı ve vakıf eseri olan medrese yıkılarak ilkokul yapılmış mezarlığın ortasından yollar geçirilmiş okul tuvaleti bile tarihi mezarlık üzerinde her gün teneffüslere çıktığımız da mezarlıklarda oynuyor, halamın tembih ve nasihatini unutarak çamurlu kara lastik ayakkabılarımızla eve geliyorduk. Halamı ve o günleri hiç unutmadım köyümden ve geçmişimden kopmadım tarihin canlı şahidi yaşlılarımız ve köyümde belgeseller çekmeyi sürdürüyorum.

Espiye Soğukpınar Dikmen köyü Belgeseli

Halamın Vakıf Toprağı Nasihati

Her gün okul çıkışı bizi üstü toprak damlı köy evinin kapısında bekleyen arif ve bilge insan ağzı dualı İlim hikmet sahibi halam, babası dedem İbrahim birinci dünya harbinde şehit olduğu için 3 yaşında yetim kalmıştı.

Vefa sevgi ve fedakarlık abidesi rahmetli Kandaz Kızı Fadime Halam bizi okula gönderirken çocuklar çamurlu lastiklerimizi yıkayın eve vakıf toprağı getirmeyin diye sıkı sıkı tembih ederdi. Merhum Halam okulun bulunduğu mezarlık ve medrese yeri vakıf malı olduğunu söyler vakıf toprağını yılanlar bile yemez vakıf meyvelerini kurt kuş ve karga bile yemez diye nasihat ederdi

Vakıf Toprağı Evleri dağıtır Ocak Söndürür

Her gün halam okulun bulunduğu cami , mezarlık ve medrese bölgesinden eve toz toprak çamur getirmeyin lastiklerimizi yıkayın diye tembih ve nasihat eden halama bunun sebebini sordum aldığım cevap bugün bile kulaklarım da çınlıyor.

Rahmetli halam oğlum vakıf malı çok önemli vakıf mallarını korumak gerekiyor vakıf malı olan okulun bulunduğu yerden lastik ayakkabılarınızla eve toz toprak getirirseniz evimiz dağılır ocağımız süner aman oğlum okuldan çıkıp caminin yanından geçtikten sonra ayaklarının tozunu sil çamurlarını yıka diyen nur yüzlü güzel insan benim ilk hocam rahmetli Fadime Halamın şahsında ebediyete göç eden halalar başta olmak üzere tüm halaları ve mallarını insanlığa hizmet için Allah’ın mülkü olarak vakıf eden isimleri unutulmuş vakıf insanlarını rahmet minnet ve şükranla anıyor, sabahın seher vaktinde ruhları İçin sizleri bir Fatiha üç İhlası Şerif okumaya davet ediyorum

El Fatiha...

Vakıflar Medeniyeti Tarihi Belgeselini Halamın AZİZ Hatırasına Armağan Ettim

Rahmetli Fadime Halamdan vakıfların önemini anlamam beni tarihi belgeselciliğe yönlendirdi dünyanın bir çok bölgesinde

olarak belgesel çekmeye devam ediyoruz Vakıf Medeniyeti Tarihi belgeselimizi rahmetli halamın aziz hatırasına armağan ediyorum.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DEĞİŞTİRİLEN ESKİ LOGOSU NE İFADE EDİYORDU ?

Vakıflar genel müdürlüğü hiç gereği yokken üstelik vakıflara büyük mali yük getirecek vakıflar genel müdürlüğünün logosunu değiştirmesine tepkiler büyürken yeni logonun ne anlam ifade ettiğini, eski logoyu değiştiren kültür bakan yardımcısı Ahmet Misbahdemircan ve vakıflar genel müdüründen kamuoyu bilgi bekliyor, gerçekten yeni logo ne anlam ifade ediyor yorumu sizlere bırakıyorum.

Vakıflar Genel Müdürlüğün Eski Logosu

-Logoda yer alan kitap şeklindeki bayrak, büyük bir vakıf medeniyeti kurmuş olan Türk Milletini, kitap figürü ise vakıfların ilim ve irfana, eğitime verdikleri katkıyı ifade eder.

-Logodaki 1048 tarihi, ışığını Hoca Ahmet Yesevî dergâhından alan ve ondan birkaç kuşak sonraki gönül erlerinin Tebriz Mahkemesi’nden aldıkları karar ile Horasan’da kurulan ilk Vakfın tarihidir. Bu bir ilim vakfıdır ve bilinen ilk vakfiye budur. Bu da Türklerin 1071’den çok önce Anadolu’ya gelip buranın ilim, kültür ve sosyal hayatının gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını gösteriyor.

-Logoda yer alan cami figürü, Selçuklu ve Osmanlıdan günümüze kadar vakıflar tarafından yaptırılmış birçok cami, imarethane ve vakıf eserlerini temsil eder.

-Logodaki fabrika figürü, vakıfların kurmuş oldukları fabrikaları anlatır. Ki ilk kumaş fabrikası Evkaf Nezareti tarafından Hereke Fabrika-i Hümayunu adı ile saray ve ordunun tekstil alanındaki talebini karşılamak amacıyla 1843 yılında Hereke'de kurulmuştur. Fabrika, bir endüstri mirası olarak bugün hâlâ ayaktadır. Meselâ Bursa İpek Fabrikası da yine Pertevniyal Vâlide Sultan Vakfı tarafından Bursa’da kurulmuştur.

-Logonun içinde kalp şekline dönüştürülmüş “V” harfi ile hem Vakıfların ilk harfine hem de Vakıfların yaptıkları her hayırda sevgiyi esas almalarına vurgu yapılmıştır.