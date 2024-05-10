FATİH VEFATININ 543. YILINDA ANILIYOR





AN İTİBARİ İLE 3 MAYIS 2024 FATİHİN 3 MAYIS 1481 TARİHİNDE 543 YIL ÖNCE GEBZEDE VEFAT ETTİĞİ HÜNKAR ÇAYIRINDA DÜZENLENEN DEVLET TÖRENİ İLE ANILIYOR





https://youtu.be/E7IW0tYEsI0





Gebze nin Fethi ve Sultan Orhangazi Belgeseli





https://youtu.be/GrpdhdSpJCA





Gebze Fatih OTAĞI hünkar çayırından Fatih ve Fetih. Ruhu Belgeseli





https://www.youtube.com/watch?v=tqA7E3B4PlU





HÜNKAR ÇAYIRINDAN FATİHİ ANMA TOPLANTISINDAN CANLI YAYINLAR





Anma törenden www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayın da





https://www.facebook.com/share/v/r2QmbZXuH2Q1wSPF/?mibextid=WC7FNe





Gebze belediye başkanı Zinnur Büyükgöz konuşuyor

https://www.facebook.com/share/v/mMCJjHogGj84g4dX/?mibextid=WC7FNe





Gebze kaymakamı Mehmet Ali bey konuşuyor





https://www.facebook.com/share/v/KYejQPo7mTiv534J/?mibextid=WC7FNe





Medeniyet Ünüversitesi Hüseyin Emin Sert Konuşuyor





https://www.facebook.com/share/v/bdat33m1SgCbNNBD/?mibextid=WC7FNe





Tarihçi Yazar ve Eğitimci Ramazan Akbaş Konuşuyor





https://www.facebook.com/share/v/qVc8Avf8M33tbuhx/?mibextid=WC7FNe





FATİH SULTAN MEHMET HAN ANILDI





https://www.gebzegazetesi.com/genel/fatih-sultan-mehmet-han-hunkar-cayirinda-anildi-h56179.html





Fatih Sultan Mehmet Han Hünkar Çayırı’nda Anıldı İstanbul Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han vefatının 543. yılında Gebze Belediyesi tarafından Hünkar Çayırı’nda düzenlenen programda dualarla anıldı. Çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han, Gebze Belediyesi tarafından Fatih’in vefat ettiği Tarihi Hünkar Çayırı’nda düzenlenen programda dualarla anıldı. Gazeteci-yazar İsmail Kahraman’ın moderatörlüğünü üstlendiği ve tarihçi yazarlar Ramazan Akbaş ve Recep Kankal’ın konuşmacı olarak katıldığı anma programı Fatih’in otağı Hünkar Çayırı’nda düzenlenen anma programı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. GENİŞ KATILIMProgram ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdür Hikmet Tatoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, meclis üyeleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleştirildi. TARİHE İZ BIRAKAN İSİMLERAnma programında selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Kıymetli protokol, saygıdeğer öğretmenlerimiz ve bugün burada olmamızın asıl nedenleri gençler. Sevgili gençler, milletler tarihinde bazı kırılma noktaları vardır. Ve bu kırılmaları milletlere yaşatan bazı yöneticiler, hükümdarlar vardı. İşte bu kırılımların en büyük örneklerinden birisi de Fatih Sultan Mehmet Han… Tarihte Roma gücüne karşı savaşan iki komutan var; birisi Hanibal birisi de Fatih Sultan Mehmet Han. ÇAĞ KAPATIP ÇAĞ AÇAN LİDER Ancak Sultan Mehmet Han İstanbul’u alarak hem çağ açıp çağ kapatmış hem de Peygamberimizin müjdesini yerine getirmiştir. Peygamber Efendimizin sözünü kendisine istikamet olarak belirlemiş ve o hedefi gerçekleştirene kadar mücadele etmiştir. Napolyon’a sormuşlar dünya tek bir devlet olsa başkenti neresi olur diye. Napolyon’un cevabı ise İstanbul olur demiş. GENÇLERLE BAŞARACAĞIZ Dünyanın en kıymetli köşe başı topraklarının başında İstanbul gelir. Son on yılda ülkemiz bölgesinde hem güç hem de aktör olarak tescilini yaptı. Türkiye artık küresel bir aktör haline gelmiştir. Peki geriye ne kalmıştır. Geriye dünyanın küresel gücü olmak kalmıştır. Bunu da teknolojide, savunma sanayinde gelişerek başaracağız. Bunlarda sevgili gençlerimiz sizinle başaracağız, sizler başaracaksınız” ifadelerini kullandı.





https://www.gebzegazetesi.com/genel/fatih-sultan-mehmet-han-anilacak-h56167.html





Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz. 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze de vefat eden Fatih Sultan Mehmet Han rahmet ve şükranla anılacak. Gebze belediyesi tarafından 3 Mayıs 2024 Cuma günü vefat ettiği Hünkar Çayırında düzenlenen Fâtih Sultan Mehmed Hanı anma progrsmına Gebze li Tarihçi ve Yazar arkadaşlarım Recep Kankal ve Ramazan Akbaş ile katılacağız.

Gençler ve öğrencilerin katılacağı anma programına tüm gebzelileri davet ediyoruz.





FATİHİN GENÇLERE ROL MODEL HAYATI BELGESELİ