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Fikri Işık’tan Erol Ölmez’e destek

Geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez’e destek için bir gününü Kandıra’ya ayırdı.

Fikri Işık'tan Erol Ölmez'e destek

27 Mart 2024 Çarşamba 18:00

PARTİLİLER EŞLİK ETTİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seçime sayılı günler kala vites artıran Erol Ölmez’e önceki günkü saha çalışmalarında; Geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Şeyhmus Sayan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Alper Tokgöz ve geçmiş dönem ilçe başkanı Muhsin Tekol ile teşkilat üyeleri eşlik etti.

MİTİNGE DAVET ETTİ

Fikri Işık, Başkan Adayı Erol Ölmez ile birlikte Kandıra’da gezerek kendisine destek istedi. 28 Mart Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı mitinge vatandaşları davet eden Erol Ölmez ise, “31 Mart'ta yeni bir zafer daha kazanarak halkımıza olan sorumluluğumuzu bilerek Kandıra’mızı daha güzel yarınlara taşıyacağız” dedi.

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