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Gebze'ye kitap kafe açılacak

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Barış Mahallesindeki Güzide Sosyal Tesisleri'ne kitap kafe açılacağını söyledi.

Gebze'ye kitap kafe açılacak

07 Mart 2024 Perşembe 10:39

  Barış Mahallesinde bulunan ve eşsiz manzarasıyla vatandaşlara hizmet veren Barış Mahallesi Güzide Sosyal Tesisleri kompleksi içerisinde kitap kafe yakın zamanda açılıyor. Hazırlıkların son aşamaya geldiği sosyal tesis içerisindeki kitap kafe öncelikle gençlere ve öğrencilere hizmet verecek. Gençlerin ve öğrencilerin nezih bir ortamda derslerini çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri tesiste konuklara çeşitli ikramların yer alacağı kafeterya hizmeti de sunulacak. 
  Barış Mahallesinde yaşayan gençleri ve öğrencileri yakın zamanda açılacak kafeye davet eden Zinnur Büyükgöz, "Gençlerimiz için yeni bir mekanı hayata geçiriyoruz. Gençlerimiz burada ders çalışabilecekler, satranç oynayabilecekler veya sohbet edebilecekler. Burası onların buluşma noktası, ders çalışma alanı ve onlar için hayat mekanı olarak hizmet verecek. Barış Mahallemizdeki gençleri buraya davet ediyor, bu güzide mekanımızın mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. 


İHA
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