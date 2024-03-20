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Gençlerin performansı çınarları geçmişe götürdü

Kocaeli'de Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen programda gençler ve yaşlıları bir araya getirildi. Salonda şarkılar söylendi, tiyatro oyunu sahnelendi. Programa katılan çınarlar gençlik dönemlerini hatırladı.

Gençlerin performansı çınarları geçmişe götürdü

20 Mart 2024 Çarşamba 12:03

   
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılar Haftası dolayısıyla 65 yaş ve üzeri çınarları liseli gençlerle bir araya getirdi. Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşen programda yaşlılar gençlerle keyifli vakit geçirdi. 
   
 Koro şarkılar söyledi, tiyatro oyunu sahnelendi 
 Öğrenciler, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü müzik öğretmeni Mustafa İşitmezoğlu'ndan 1 ay boyunca koro, repertuvar ve sahne gösterisine yönelik eğitim alarak programa hazırlandı. Yasemin Yalçın'ın televizyonlarda uzun süre oynadığı "Sürahi Nine" karakterinin tiyatrosu da sahnelendi. Gençler bu aktivitelerle yaşlıların yüzlerini gülümsetti. Öğrencilerin oluşturduğu koro dinletisiyle de eğlenceli anlar yaşandı. 
   
 "Gençlik dönemlerimi, lise yıllarımı hatırlattı" 
 Programı çok sevdiğini söyleyen İsmail Meçkeli, "Etkinlik harikaydı. Gençler bizlere güzel bir eğlence sundu. Bizlere gençliğimizi hatırlattı, hepsine teşekkür ediyorum" dedi. 
 Programa katılan Nurten Kadıoğlu ise lise yıllarını hatırladığını ve çok duygulandığını söyleyerek, "Bugün düzenlenen etkinlik beni 1977 yılına götürdü. Gençlik dönemlerimi, lise yıllarımı hatırlattı ve çok duygulandım. Cıvıl cıvıl çocuklarımız, gençlerimiz bizlere değer verip en güzel şekilde hazırlandıkları için onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 


İHA
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