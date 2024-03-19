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Gölcük Terminali şekilleniyor

Gölcük'te inşa edilen yeni terminal binasında çalışmalar hızlı ilerliyor.

Gölcük Terminali şekilleniyor

19 Mart 2024 Salı 11:38

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen terminal binasında 13 peron bulunacak. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı idaresinde devam eden çalışmalar kapsamında çatı ve sıva imalatlarına devam ediliyor. Yapının mekanik ve elektrik imalatları sürüyor. 10 bin metrekare alana inşa edilen yeni terminal binası, zemin katı bin 450 metrekare, 1. normal katı 460 metrekare olmak üzere toplamda bin 910 metrekare kullanım alanına sahip olacak. 
 Ekipler ayrıca yapının çevresinde stabilize dolgu çalışmalarını sürdürüyor. Alüminyum giydirme cephe montajına devam ediliyor. Terminal binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alacak. 


İHA
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