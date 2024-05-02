GTÜ Rektörü Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı

Hasan Mantar, 30 Nisan Salı günü öğle namazına müteakip Tokat ilinin Zile ilçesine bağlı Yapalak Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığa defnedildi. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ın babası Hasan Mantar'ı son yolculuğuna ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, il ilçe protokol mensupları, Havelsan çalışanları, GTÜ akademik ve idari personelleri uğurladılar.
Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve ailesi, Yapalak Köyü'nde bulunan evlerinde taziyeleri kabul etti.