GTÜ Rektörü Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı

GTÜ Rektörü ve Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ın yaşlılık nedeni ile vefat eden babası Hasan Mantar(87) memleketi Tokat'ta toprağa verildi.