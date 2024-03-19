İftar sofrasında şehitler için dua edildi

Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi tarafından şehit aileleri, gaziler ve yakanlarının onuruna Yelken Kafe'de iftar programı düzenlendi. Programa Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı katıldı. Okunan akşam ezanının ardından oruçların açıldığı iftar programında hep birlikte dualar edildi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Eğer bugün bu kutsal topraklar üzerinde huzur içerisinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Rabbim onlardan ve kıymetli ailelerinden razı olsun" dedi.

İHA