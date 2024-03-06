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İhtiyaç sahipleri bu marketten ücretsiz faydalanacak

Darıca'da ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecekleri sosyal market için protokol imzalandı.

İhtiyaç sahipleri bu marketten ücretsiz faydalanacak

06 Mart 2024 Çarşamba 09:46

 
  Darıca Belediyesi ile Gebze Ticaret Odası (GTO) işbirliğinde Darıca’ya kazandırılan ve Nenehatun Mahallesi’nde bulunan Darıca Hizmet Kompleksi’nin alt katı Sosyal Market’e dönüştürülüyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilecek proje ile ihtiyaç sahipleri, ücretsiz olarak sosyal marketten alışveriş yapabilecek. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma için örnek olacak sosyal market projesi için Darıca Belediyesi ile GTO arasında protokol imzalandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve GTO Başkanı Abdurrahman Arslantaş’ın birlikte imzaladığı protokol sonrası çalışmaların tamamlanmasıyla kısa süre içinde sosyal market hizmete girecek. Sosyal sorumluluk projesi ile bağışçıların da katkısı ile ihtiyaç sahipleri marketten ücretsiz olarak faydalanabilecek. 
  İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olacaklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla ilçemizde dayanışma kültürünü güçlendirmek ve toplumsal kalkınmaya destek olmak istiyoruz. Temel belediyecilik görevlerimizin yanı sıra sosyal yardımlaşma konusunda da hizmet ve projeler üretiyoruz. Son olarak Gebze Ticaret Odası ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği doğrultusunda ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal marketi kentimize kazandıracağız" dedi. 


İHA
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