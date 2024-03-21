banner1001
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kabe'nin altın kapısını tabloya nakşetti

Kartepe'de naht sanatçısı Muzaffer Okur'un 75 eserinin yer aldığı sergi, vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide en dikkat çeken eser ise ceviz ağacından kesilen parçalarla 3 ayda tamamlanan Kabe'nin altın kapısı oldu.

Kabe'nin altın kapısını tabloya nakşetti

21 Mart 2024 Perşembe 10:43

 Kartepe Belediyesi Sanat Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Nahhat Muzaffer Okur'un sergisine ev sahipliği yaptı. 75 eserin yer aldığı "Ahşap Dile Gelirse" sergisi, 5 Nisan'a kadar açık olacak. Eserleri hakkında bilgi veren Nahhat Muzaffer Okur, "Selçuk ve Osmanlı dönemlerinde kullanılan bu uygulama günümüzde yeniden hayat bulmaktadır. Yaptığımız eserler arasında en kıymetlisi Kabe'nin kapısıdır" dedi. 
 Okur, eserinin ceviz ağacından kesilen parçalarla 3 ayda yapıldığını söyledi.  
   
 "Aşk olmadan, sabır olmadan bu eserler ortaya çıkmaz" 
 Tüm hazırlanan eserlerin kıl testeresiyle yapıldığını belirten Okur, "15 yıldır bu sanatın içerisindeyim. Son 4 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültür Miras Taşıyıcısı olarak sanatımızı taçlandırdık. Sanatımızı gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu sanatın en önemli sermayesi sabırdır. Aşk olmadan, sabır olmadan bu eserler ortaya çıkmaz. Tam bir terapidir. Bu eserlerle ahşap dile gelmektedir. Ceviz, ardıç, zeytin, ıhlamur gibi ağaçları kullanıyoruz. Eserler ortaya çıkarken konuşmaktadır. Her eserin bir hatırası vardır. Yapılan eserlerin ortaya çıkması farklı zamanlarda olmaktadır" ifadelerini kullandı. 
 Muzaffer Okur, destekleri dolayısıyla Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a destekleri için teşekkür etti. 
 Sergiyi ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Kartepe Sanat Evi'miz Ramazan'ın manevi iklimine yakışacak çok özel bir sergi için kapılarını açtı. Naht sanatının ustalarından Muzaffer Okur'un sergisi 5 Nisan’a kadar 11.00 - 17.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak" şeklinde konuştu. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yüzde 75 hibeli tarım desteği Yüzde 75 hibeli tarım desteği
Bu kavşak turizm destinasyonu ilçenin trafik çilesine neşter vuracak Bu kavşak turizm destinasyonu ilçenin trafik çilesine...
Çayırova'da YKS ücretleri hesaplara yatmaya başladı Çayırova'da YKS ücretleri hesaplara yatmaya başladı
Muzaffer Bıyık: Muzaffer Bıyık: "Darıca, Yeni Yaşam Alanlarıyla...
Gençlerin performansı çınarları geçmişe götürdü Gençlerin performansı çınarları geçmişe götürdü
Değirmendere'de Ramazan şenliğine ilgi Değirmendere'de Ramazan şenliğine ilgi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Yüzde 75 hibeli tarım desteği
Kocaeli'de hayata geçirilen "Fikir Sizden, Destek Bizden" projesi kapsamında tarımsal üretim ve hayvancılık...

Haberi Oku