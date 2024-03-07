"Kadınlar Her Sektörde Her İşi Başarıyla Yapabilir!"

Türkiye’nin en köklü derneklerinden TÜSED Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği’nin Yönetim Kurulu üyelerinden Sigorta Eksperi Nurdan Akar, bir kadın olarak sektördeki deneyimlerini aktardı

Türkiye’nin en köklü derneklerinden TÜSED Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği’ nin Yönetim Kurulu üyelerinden Sigorta Eksperi Nurdan Akar, bir kadın olarak sektördeki deneyimlerini aktardı. Üniversite yıllarında ilk kez sigorta eksperliği mesleğinin varlığını keşfettiğini belirten Akar, “Hizmet verdiğim bölgede, 2004 yılında ilk kadın sigorta eksperi olarak göreve başladım. İlk yıllarda sektör paydaşlarının çoğu bu durumu garip karşılasa da önemli olanın işini sevmenin, sahiplenmenin ve en iyi şekilde yapma isteğinin olduğunu, zaman herkese gösterdi. Kadınlar sigorta sektörünün olmazsa olmazı. Yetişen yeni nesilde de kadınlarımıza mesleğimizi tavsiye ediyorum.” Şeklinde

konuştu.