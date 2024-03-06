banner989
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kadınlara özel festival

Kocaeli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel düzenlenen Anne Şehir Kadın Festivalinin ilki GEBZESEM'de gerçekleştirildi. Kadınların doyasıya eğlendiği festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kadınlara özel festival

06 Mart 2024 Çarşamba 17:35

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel Anne Şehir Kadın Festivali gerçekleştirdi. Büyükşehir’in GEBZESEM’de düzenlediği festivale büyük ilgi gösteren kadınlar, çeşitli atölyelerde hünerlerini sergileyip, unutamayacakları bir gün yaşadı. Kadınlar ücretsiz kuaförlük hizmeti alırken, çeşitli atölyelerde ise çiçek buketi, makromeden suple, bileklik, sirke yapımı ve waffle yapımına katıldı. Festivalde kadınlar, "Toksinlerden Arınma" adı verilen stantta farklı tatlar tadarken, kumda kahve ikramı ile de unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşadı. Ellerine hint kınası yaptıran ve karikatürlerini çizdirerek mutlu olan kadınlar, kutsal emanetleri görme şansı da buldu. 
  Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Ailenin temeline dikkat etmek, orada evliliği ayakta tutmak ve güçlendirecek çalışmalar yapmak gerekiyor. Anne Şehir programımız aslında bunu amaçlıyor. Burada psikososyal destekten diyetisyene, fizyoterapi desteğinden spor okullarına kadar her türlü program sizler için düşünüldü. Şöyle bir söz var; 'Şehri ihya ve imar ederken nesilleri ihmal ederseniz, gün gelir ihmal ettiğiniz o nesiller, imar ettiğiniz o şehirleri imha ederler' Dolayısıyla bizler kadın ve aileleri güçlü tutmalıyız" dedi. 
  Anne Şehir Kadın Festivali, İzmit bölgesinde ikamet eden kadınlar için ise 9 Mart Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başiskele'de hem gönüller hem evler ısındı Başiskele'de hem gönüller hem evler ısındı
Darıca'da Kadın ve Aile Müdürlüğü kurulacak Darıca'da Kadın ve Aile Müdürlüğü kurulacak
Togg taksi, Başkan Bıyık Şoför Oldu Togg taksi, Başkan Bıyık Şoför Oldu
Alikahya'ya Park Kazandırılacak Alikahya'ya Park Kazandırılacak
Sezer, Kentsel Dönüşümü Hızlandıracağız Sezer, Kentsel Dönüşümü Hızlandıracağız
Çayırova’da Dönemin Son Meclisi Yapıldı Çayırova’da Dönemin Son Meclisi Yapıldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Başiskele'de hem gönüller hem evler ısındı
Başiskele Belediyesi, her sene olduğu gibi bu kış aylarında da budama işleminden elde edilen odunlarla dar...

Haberi Oku