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Karaosmanoğlu'ndan Seçim Çalışmalarına Tam Destek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile birlikte Körfez’in köylerinde çalışmalara katıldı

Karaosmanoğlu'ndan Seçim Çalışmalarına Tam Destek

01 Mart 2024 Cuma 09:53

Geçmiş dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt ile birlikte Körfez’in köylerinde seçim çalışmasına katıldı. AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan’ın da katıldığı ziyaretler kapsamında; Belen, Dereköy-Eğnedilli, Şemsettin ve Naip Köyü’ne giden Karaosmanoğlu, köylüler ile sohbet ortamında bir araya gelerek destek istedi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Her gittiği köyde büyük ilgi gören Karaosmanoğlu, yapılan çalışmaları da inceledi. Muhtarlarla birlikte yapılan sohbet havasındaki toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şener Söğüt de, 31 Mart’taki zafer sonrasında hayata geçireceği projelerle ilgili bilgiler verdi.


 


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