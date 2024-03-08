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Kartepe'de camiler Ramazan ayına hazır

Kartepe'de bulunan camilerde Ramazan ayı öncesi bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Kartepe'de camiler Ramazan ayına hazır

08 Mart 2024 Cuma 10:14

 Kartepe Belediyesine bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik uygulamasında cami, mescit ve kuran kurslarının içindeki halıları yerinde yıkayıp temizliyor. Çalışmalar sonrasında gülsuyu serpilen cami zeminleri, Ramazan ayı öncesinde güzel kokular ile cemaatine hazırlanıyor. Ekipler, ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarının yanı sıra avlu ve çevre temizlikleri ile tuvaletlerin bakımını da yapıyor. 



İHA
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