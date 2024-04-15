Kartepe’nin zirvesinde Bayramlaşma

Hasan Uzunhasanoğlu Platform üyelerinin Ramazan Bayramını kutlarken The Green Park Yönetim Kurulu Başkanı Adil Üstündağ’a teşekkür etti. Toplantıya katılanlar Bayram ve Platform çalışmaları hakkında görüş ve değerlendirmelerini aktardı.

Katılanlar

Sabah kahvaltısı da ikram edilen Bayramlaşmaya; Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Platform Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, 22-23 dönem Milletvekili ve ilk AB Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, Özel Kültür Okulları sahibi Ali Aydemir, Sakarya Ü. Mühendislik Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayrak, KBB Koordinatörü Abdullah Köktürk, son Kuruçeşme Belediye Başkanı Ali Kahraman, Ecz. Fatma Uğur, Aile Hekimi Dr. İsmail Çapçı, Endüstri Mühendisi Mustafa Toka, Ecz. Selçuk Arslan, Malatya İnönü Ü. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karagöz, e. Bankacı Gül Arslan, Sağlıkçı Ayşe Çapçı, Derince Araşt Has. Göğüs Uzmanı Dr. Fatma Taşolar, Körfez Marmara Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Esener Maçil, Eğitimci Zehra Genç, İş İnsanı Hasan Baykara, KOÜ Hukuk Fak. Araştırma Görevlisi Mehmet Mert Dermenci, Körfez Kimya Fabrikası Müdürü Murat Tokkacı, Ecz. Cemal Cirit, Doç. Dr. Ayşe Zeynep Civraz, Eğitimçi Ayşe Cirit, İş İnsanı Necati Pilavcı, Sigortacı Aynur Baykara, Hematalog Dr. Hasan Dermenci, Belediyeci Ramazan Dağtekin, Vizyon Tur Dış Turlar Müdürü Emre İpekli, Sağlıkçı Derya Dağtekin, Telekom da görevli Gökçen Karagöz, Makine Müh. Selim Uğur, İş insanı Necati Büyükkaya ve eşleri katıldı.

Toplantı sonunda; “İnsana Dost, Fikre Dost-3” kitabı dağıtılırken birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

1 Dr. Alaattin Büyükkaya, Necati Büyükkaya, Ecz. Cemal Cirit ve eşleri

2 Gökçen Karagöz ve kahvaltıya katılanlar

3 Başkan Hasan Uzunhasanoğlu, Körfez Kimya Fabrikası Müdürü Murat Tokkacı’ya; “İnsana Dost, Fikre Dost-3” kitabını takdim ederken

4 Bayramlaşmaya katılanlar

5 Prof. Dr. Mehmet Karagöz Bayram düşüncelerini seslendirirken







