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KBÜ Rektörü Kırışık “Marmara Kariyer Fuarı“Na Katıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Kocaeli Üniversitesi ev sahipliği ve KBÜ paydaşlığında Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Marmara Kariyer Fuarı"na katıldı.

KBÜ Rektörü Kırışık 'Marmara Kariyer Fuarı'Na Katıldı

28 Şubat 2024 Çarşamba 09:27

  KBÜ Rektörü Kırışık ve berberindeki heyet, açılış töreninin ardından kurulan fuar alanında bin 71 firmanın katıldığı stantları gezdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Cantürk, KBÜ Rektörü Kırışık’a desteklerinden ötürü plaket takdim etti. 
  Fuarı değerlendiren Rektör Kırışık, fuara geniş çapta katılım gerçekleştirdiklerini ve bu fuarın son derece verimli geçtiğini belirtti. Rektör Kırışık, fuarda sanayiden önemli temsilcilerle bir araya gelerek öğrencilerin staj yapma imkanlarını görüştüklerini ve birçok üniversite rektörüyle görüşme gerçekleştirme, iş birliği ve SOSYALFEST kurumsal paydaşlık protokolleri imzalama fırsatı bulduklarını ifade etti. 
  Öğrencilerin kariyer fırsatlarını değerlendirmeleri açısından bu tür fuarlara katılımın son derece önemli olduğunu belirten Rektör Kırışık, "Biz de bu fırsatları iyi değerlendirmek istiyoruz. Öğrencilerimize staj imkanları konusunda büyük bir portföy sunuyoruz. Öğrencilerimiz okudukları bölümlere göre iş imkanlarını öğrenmek, kariyer fırsatlarını tanıma, gelecek planlamalarını yapma imkanlarına kavuşuyorlar. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin yürütmüş olduğu planlamalar noktasında baktığımızda Karabük Üniversitesi olarak oldukça geniş ve yaygın bir şekilde öğrencilerimiz bu sisteme kayıt oluyor ve işe girme imkanları elde ediyorlar, staj yapma imkanları elde ediyorlar. İşe yerleşme oranında da Karabük Üniversitesi öğrencilerimizin yüzdelik diliminin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bu fuarlar bize büyük fırsatlar, imkanlar sunuyor. Biz de bu fuarın oluşturmuş olduğu imkanları son derece geniş bir şekilde değerlendiriyoruz, yararlanıyoruz, bunu daha da geliştirmek ve ileriye taşımak istiyoruz" dedi. 
  - "Karabük özelinde çeşitli çalışmalar yürütüyoruz" 
  KBÜ olarak uluslararası ağlarını genişleterek ve geliştirerek uluslararası bir üniversite olma hedeflerini daha da ileriye taşıyacaklarını belirten Kırışık, "Biz Karabük Üniversitesi olarak uluslararası bir üniversiteyiz. Dört farklı düzeyde çalışmalarımızı aktif bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İlk düzeyimiz, yerel düzeyde, Karabük özelinde çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. İkinci olarak Batı Karadeniz bölgesindeki kurum ve kuruluşlarla, geniş bir iş birliği ağı kurduk. Bunu devam ettiriyoruz, geliştiriyoruz. Ulusal anlamda pek çok kurum ve kuruluşumuzla iş birlikleri ve protokoller düzenliyoruz, iş birliklerimizi genişletiyoruz. Aynı zamanda uluslararası düzeyde de oldukça aktif bir üniversiteyiz. Pek çok üniversiteyle pek çok ülke üniversiteleriyle ve kurumlarıyla iş birliklerimiz var, protokollerimiz var. Bu fuarda Filipinlerden 4 üniversite ile iş birliği protokolleri imzaladık. Bu da bizim için son derece sevindirici bir gelişme. Uluslararası ağımızı gün geçtikçe genişletiyor ve geliştiriyoruz. Uluslararası üniversite olma sıfatımızı daha da yüksek noktaya çıkaracağız" diye konuştu. 
 



İHA
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