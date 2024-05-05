GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kendisinden Haber Alınmayan Kadın Evde Ölü Bulundu

Körfez ilçesinde kendisinden haber alınmayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.

Kendisinden Haber Alınmayan Kadın Evde Ölü Bulundu

05 Mayıs 2024 Pazar 08:54

  Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Üstüner Sokak'ta bulunan aparmanın 2 katında ikamet eden ve yalnız yaşayan 88 yaşındaki Ayşe Akkaya'dan haber alamayan kızı annesinin komşularını arayarak haber verdi. Bunun üzerine komşular zili uzun süre çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.  İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkondan içeri girdiğinde Akkaya'nın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 
  Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 
 



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Fatih Sultan Mehmet Han Hünkar Çayırı’nda Anıldı Fatih Sultan Mehmet Han Hünkar Çayırı’nda Anıldı
Kocaeli ile Gazze Kardeş Şehir Olacak: Kocaeli ile Gazze Kardeş Şehir Olacak: "Onbaşı...
İzmit'in İkinci Kent Lokantasında Çalışmalar Sürüyor İzmit'in İkinci Kent Lokantasında Çalışmalar...
Vatandaşlar Yangına Müdahaleyi Öğrendi Vatandaşlar Yangına Müdahaleyi Öğrendi
Paltacı’dan ilk denetim Paltacı’dan ilk denetim
FATİH SULTAN MEHMET HAN ANILACAK FATİH SULTAN MEHMET HAN ANILACAK
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Fatih Sultan Mehmet Han Hünkar Çayırı’nda...
İstanbul Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han vefatının 543. yılında Gebze Belediyesi tarafından Hünkar Çayırı’nda...

Haberi Oku