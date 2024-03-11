KOCAELİ KARTEPE TELEFERİK AÇILIŞINDAN BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLI NOTLAR





KOCAELİ'NİN 50 YILLIK TELEFERİK HAYALİNİ BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN GERÇEKLEŞTİRDİ BAŞKAN BÜYÜKAKIN IN PAYLAŞIMI İLE BUGÜNKÜ MAKALEME BAŞLAMAK İSTİYORUM KOCAELİ'NİN 50 YILLIK TELEFERİK HAYALİNİ BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN GERÇEKLEŞTİRDİ BAŞKAN BÜYÜKAKIN IN PAYLAŞIMI İLE BUGÜNKÜ MAKALEME BAŞLAMAK İSTİYORUM

KARTEPE TELEFERİK TANITIM AÇILIŞINI CANLI YAYINLADIK

İZMİT DERBENT KARTEPE KUZUYAYLA ARASINI TELEFERİKLE 14 DAKİKA DA ÇIKARAK MUHTEŞEM KAR MANZARASINI CANLI YAYINLADIK

TELEFERİK AÇILIŞINI DAN

ve

OLARAK TELEFERİK İÇİN DEN CANLI YAYINLARLA TARİHE NOT DÜŞTÜK

TELEFERİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TEKNİK BİLGİLER

KOCAELİ KARTEPE TELEFERİK AÇILIŞINDAN NOTLAR

Kocaeli’nin 50 yıllık hayali olan teleferik ilk deneme sürüşüne katılarak belgesel çekimi yaptım

da geniş haber hazırladık

Derbent-Kuzuyayla arasındaki teleferik yolculuğu 14 dakika sürecek. Teleferik 331 metre rakımdan başlayıp, 1421 metreye çıkacak. Yolculuk sırasında kabindeki yolcular, muhteşem Körfez manzarasını izleme şansını bulacak. 4 bin 695 metre uzunluğundaki Derbent-Kuzuyayla güzergâhına dikilen 16 direk, birbirlerine 200 metre mesafede olacak. Direklerin yerden yüksekliği de 43-45 metre olarak planlandı.

Kuzuyayla, doğaseverlerin keyifli anlar yaşayacağı zirvelerden biri olacak. 200 bin metrekarelik proje kapsamında piknik alanları, doğalgazlı mangal ünitesi, restoran, mescit, tiny house alanı, karavanlı kamp alanı, otopark, doğa okulu, fayton kafe ve satış noktaları yer alıyor.

Kocaeli’nin 50 Yıllık Rüyası Gerçek Oldu, Teleferik Kartepe'ye Ulaştı

- Başkan Büyükakın duyurdu: "Bu ilk sürüş programı açılış değil, açılışı Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızla yapacağız"

Vatandaşların İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağlarında yolculuğa çıkaracak Kocaeli'nin 50 yıllık hayali olan teleferik projesinde ilk test sürüşü yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise asıl açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kenti turizm sektöründe bir üst seviyeye taşıyacak ve şehrin 50 yıllık hayali olan Kartepe Teleferik Projesi'nde ilk test sürüşü yapıldı. Gidiş-geliş 9 bin 736 metre uzunluğunda olan ve 73 kabinden oluşan teleferik son teknolojiyle donatıldı. Güvenlik seviyesinin üst sınırlarda olduğu teleferik hattında herhangi bir sorun oluşması halinde yedek jenaretör, dizel yakıtla çalışan motor sayesinde yolcuları güvenli bir şekilde en yakın istasyona yönlendirecek. Test sürüş programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise programın açılış olmadığını açılışın ilerleyen tarihlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi. Büyükakın, vatandaşların teleferiğin 25 Mart günü vatandaşın kullanıma açılacağını ve 15 Nisan’a kadar da herhangi bir ücret alınmayacağını söyledi.

“Kocaeli Kartepe Teleferik hattı Türkiye’de bir ilk”

Teleferik hakkında bilgiler veren Raylı Sistemler Daire Başkanı Fatih Güler, “Kartepe teleferik hattı 4 bin 800 metre tek yönde toplamda 9 bin 600 metrelik bir uzunluğa ve saatte yaklaşık bin 500 yolcu kapasitesine sahiptir. 10 kişilik olan 72 kabin hattı bulunmaktadır. Sürüş hızı ise maksimim 21 kilometrelik bir hızla tek yönde 14 dakikalık bir zamanla zirveye çıkmak dönüşle birlikte ise 28 dakikada zamanı tamamlamış oluyor. Genel olarak teleferik hattımızın kendi içerisinde özellikle Türkiye'deki ve Avrupa'daki tesislere nazaran farklı özellikleri bulunmakta. Avrupa'da ve Türkiye'deki örneklerinde güzergahın geçtiği bölgelerde hat boyunca ağaçlar kesilip ağaçların arasından çıkıyor. Bizim projemizde ağaçların üzerinden şekilde planlama ve proje yaptık. Bu direk yükseklerinin artması, rüzgar yükünden kaynaklı halat çapının büyümesi gibi ekstra maliyetler getirdi. Biz bunların hepsini göz ardı ederek doğa ve çevre dostu bir teleferik olsun diye bunu yaptık ve ekstra diğer hatlardan farklı olarak seyir zevki yüksek bir hat çıkarttık. Türkiye'de bizim yaptığımız gibi bir kurtarma konsepti yok biz normalde diğer tesislerde elektrik kesintileri, halatın atması veya çarkları döndüren rulmanların bozulması durumunda kurtarmalar kabinden direkt aşağı doğru yapılıyor ama bizim projemizde yedek jeneratör, yedek rulmanlar, dizel yakıtla çalışan yedek motorla yolcuların tahliyesini en yakın istasyona olacak şekilde yaptık bu da Türkiye’de bir ilk. Yine aynı şekilde halat atma durumu sistemin kilitlenmesine sebep oluyor. Bunun da önüne geçebilmek için de direkler üzerinde halat pozisyon sensörleri koyduk onlar kontrol merkezine öncesinde bilgiyi aktararak halat pozisyonunda oluşabilecek sorunları öncesinde bildirerek ilgili personellerin sorun oluşmadan müdahale etmesini sağlayacak bu da Kartepe Teleferik’in ilk arasında yer alıyor” dedi.

“Açılışı Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızla yapacağız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Şehrimiz adına 50 yıllık bir hayalin gerçek olmasına şahitlik ediyoruz. İnsan gerçekten duygulanıyor ben kendimi bildim bileli teleferik konusu konuşuluyor. Bu bölgenin turizm bölgesi olması, turizme yapacağı katkı sürekli bunun üzerinde insanlar bunun üzerinde durular, hayallerini anlatırlar. Seçim dönemlerinde, beyannamelerde genellikle yapılacak olan teleferik hattı, telesiyej hatları bunlar gündeme getirilir ama sonun da gerçek oldu şehrim adına hakikatten mutluyum, gururluyum bundan sonra olacaklar içinde çok umutluyum. Bugün biz bir sürüş yapacağız. Bu ilk sürüş programı bu açılış değil. Açılışı Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızla yapacağız. Hala ince işlerde eksiklikler var onların tamamlanması sonrasına 25 Mart’ta halkın kullanıma açılacak bugünden itibaren vatandaşlarımız gelmesin çünkü buradaki eksik işleri bitirelim. 25’inde başladıktan sonra da 15 Nisan’a kadar da ücretsiz olarak teleferiğimizi kullanacağız” diye konuştu.(Kaynak Kocaeli Büyükşehir )

KEL TEPE'Yİ KARTEPE YAPAN VALİ VE KUZUYAYLA'DA GENÇLİK HATIRALARIM

Güncel siyasi konular üzerine yazı yazma yerine kalıcı, geleceğe bilgi ve belge bırakmayı amaçlayan sözlü tarih yerine geçen araştırma yazıları, belgeseller ve hatıralarımı yazıyor, canlı yayınlarla paylaşıyorum.

KOCAELİ KARTEPE KUZU YAYLA TABİAT PARKI'NDAN

ve

CANLI YAYINDA 1980'DEN BUGÜNE KARTEPE'NİN CANLI ŞAHİDİ GAZETECİ VE BELGESELCİ OLARAK BİLGİ VERİP OĞLUM AHMET EMİRHAN VE TORUNUM ASIM EYMEN İLE GENÇLİK YILLARIMDAKİ HATIRALARIMI YAŞADIM

KARTEPE SAMANLI DAĞLARI'NDA 45 YILLIK GENÇLİK HATIRALARIM

Kocaeli’nin turizmde marka değeri Kartepe Samanlı Dağları'nın zirveleri gençlik yıllarımın aşkı sevdası her şeyi. Kartepe'nin kel tepe diye söylendiği 1980'li yıllarda Kullar'dan bir grup arkadaşla Kartepe kuzu yaylaya traktörle gittiğimiz o günleri hiç unutmuyorum. 500 yıllık gürgen ağacı dibinde yaptığımız piknik halen gözlerimin önünde. Göze sularının şırıl şırıl aktığı asırlık gürgen ağaçları ile kaplı kuzu yayla düzlüğünde kuzu kulsğı ve mantar topladığım gençlik yılları gürgen ağaçları arasından İzmit ve Sapanca gölünü Seyir ederek derin hayallere daldığım günler çok gerilerde kaldı 1980 yılında yaşadığım o güzel günleri oğlum Ahmet Emirhan ve Torunum Asım Eymen ile 24 Ocak 2024 tarihinde bir kez daha yaşadım. Keşke Kartepe gerçek anlamda koruna bilseydi.

Kartepe ile ilgili sosyal medya paylaşımım

KAR TEPE KIŞ TURİZM MERKEZİNİ BAŞLATAN VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTÇEN İLE İLGİLİ BİR MAKALE

Evet Kartepe teleferik hattına emeği geçenlere teşekkür eder candan Kutlayarak sosyal medya paylaşımımla yazımı noktalıyorum