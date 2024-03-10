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Kocaeli'den Hatay'a Sevgi Köprüsü

Nuh Çimento Grubu, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hatay'da bulunan kadın kooperatifleriyle buluştu.

Kocaeli'den Hatay'a Sevgi Köprüsü

10 Mart 2024 Pazar 12:54


 Nuh Çimento, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayabilmek ve bölgedeki dayanışma ruhuna destek olabilmek için Hatay Valiliği ile "Hayat Hatay" projesinde özel bir işbirliği gerçekleştirdi. Hatay Valiliği öncülüğünde oluşturulan "Hayat Hatay" isimli projenin lojistik merkezine giderek, projede faaliyet gösteren 40 kadın kooperatifinin temsilcileriyle buluşan Nuh Çimento ekibi, Hataylı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ziyaret kapsamında bölgedeki toplumsal dayanışma ruhuna destek verebilmek için Nuh Grubu çalışanlarına dağıtılmak üzere kadınların el emeğiyle ürettiği yöresel ürünlerden oluşan bin 650 Ramazan paketi alımı da yapıldı. 
 Hatay Valisi Mustafa Masatlı, projeye ve bölgeye yaptıkları katkıları dolayısıyla Nuh Çimento ekibini makamında kabul ederek, tüm Türkiye'ye örnek olmasını temenni ettiği bu işbirliği için teşekkürlerini iletti. 
 Nuh Çimento Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Ersin Başyıldız ise "Hayat Hatay projesi ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği; çalışan, üreten ve emek veren tüm kadınların güçlenmesine, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine dair farkındalığa katkı sağlayacaktır. Bu değerli işbirliği, daha güzel yarınlar için atılan adımlardan sadece biridir. Nuh Çimento Grubu olarak toplumsal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Deprem bölgesinin yaralarını sarmaya, kadınları desteklemeye devam edeceğiz. Hatay Valiliği ve tüm kadın kooperatiflerinin olağanüstü çabalarına şahit olmak ve kadın çalışanlarımız adına bu anlamlı işbirliğinde yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz" dedi. 
  Düzenlenen programda Nuh Çimento Grubunu, Hukuk Müşaviri Av. Derya Fırat, Av. Ayça Güvercin ve Bütçe ve Raporlama Kıdemli Uzmanı Aysel Dayı Soydemir ile ile İnsan Kaynakları Grup Direktörü Ersin Başyıldız temsil etti. 
                                         


İHA
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