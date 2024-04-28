GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaelilileri Bu Yaz Pırıl Pırıl Sahiller Bekliyor

Büyükşehir ekipleri, kent genelinde yaptığı temizlik çalışmalarıyla Kocaeli’nin sahil ve plajlarını yaz mevsimine hazırlıyor

Kocaelilileri Bu Yaz Pırıl Pırıl Sahiller Bekliyor

28 Nisan 2024 Pazar 12:17

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaza hazırlık çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ekipler, Büyükşehir’in sorumluluk alanındaki sahil ve plajlarda hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Kocaeli’de yaşayan herkesin pırıl pırıl denizlerde kulaç atmasını amaçlayan Büyükşehir, bu kapsamda dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödülü olan Mavi Bayrak’ın 2023 yazında 9 ayrı plajda dalgalanmasını sağlamıştı. Büyükşehir, kentin yaz turizminden hak ettiği payı bu yılda almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yaptığı temizlik çalışmaları ile Kocaeli’nin sahil ve plajlarını yaz mevsimine hazırlıyor. Vatandaşların yeni yaz sezonunda plaj ile kıyıları daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, sahilleri pırıl pırıl yapıyor. 


SOSYAL DONATI ALANLARI YENİLENİYOR

Vatandaşların sahillerde aileleriyle oturup dinlendikleri sosyal donatı alanlarını yenileyen ekipler, halkın güvenli ve sorunsuz bir yaz dönemi geçirmesini amaçlıyor. Bu bağlamda çürümüş ipek halat ve dubalar ile tahrip olmuş ahşapları yenileyen ekipler, plajlardaki iskelelerin bakımlarını yaparak daha kullanışlı hale getirdi. İskelelerdeki kayık çekek yerlerinin bozuk alanlarını onarımdan geçiren Büyükşehir, sahillerde bulunan bisiklet ve yürüyüş yollarının çizgilerini de yenileyerek vatandaşların memnuniyetini kazandı. 


ATIKLAR SAHİLLERDEN TEMİZLENİYOR

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil şeridinde sürekli olarak çalışmalar yürüten Büyükşehir ekipleri, yaz aylarında vatandaşların serinlemek için denize girdiği sahil şeridinde temizlik çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Çöp, izmarit, cam, taş ve organik atıkların sahillerden temizlenmesini sağlayan ekipler, kent genelindeki kıyıların daha temiz bir görünüme kavuşması için yoğun bir mesai harcıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLARLA GEBZE DE DEVRİ ALEM BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLARLA GEBZE DE DEVRİ...
Leyleklerin Yuvası Yıkılmaktan Kurtarıldı Leyleklerin Yuvası Yıkılmaktan Kurtarıldı
Taşköprü Kültür Evi'nde Çalışmalar Sürüyor Taşköprü Kültür Evi'nde Çalışmalar Sürüyor
Başkan Hürriyet Anıtkabir'i Ziyaret Etti Başkan Hürriyet Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Başkan Ömeroğlu'ndan Muhtarlara: Başkan Ömeroğlu'ndan Muhtarlara: "Telefonlarınız...
"Hayatın İçindeyim" Zirveye Çıkardı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLARLA GEBZE DE DEVRİ...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

Haberi Oku