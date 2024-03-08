Kocaman, Vatandaşın Talebini Dinliyor

YENİ DÖNEM PROJELERİNİ ANLATTI

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, seçim çalışmaları kapsamında farklı kesimlerle buluşmalarını sürdürüyor. Kartepeli komşularının sesine kulak veren Başkan Kocaman, Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Mustafa Kocaman, notlar alarak gelecek dönem yapacağı projeleri paylaştı. “Bizi samimiyetle kucaklayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diyen Başkan Adayı Mustafa Kocaman, gördüğü ilgiden memnun kaldı.

“70 DÖNÜM ALANA AVM YAPACAĞIZ”

Yeni dönem yapılması planlanan projelerinden bahseden Kocaman şunları söyledi: “Sapanca Yolu üzerinde belediyemize 140 dönüm alan kazandırdık. Bu alanın yarısına belediye ek hizmet binamızı yaptık. Kalan yarısına, yani 70 dönüm ticari alanımıza AVM yapacağız. Tek katlı ve açık olacak. Arazisi bizim olduğu için yapımı için en uygun yolu izleyeceğiz. Gençlerimiz için Kartepemize yeni bir alan kazandırmış olacağız. 5 yıllık süreçte bu projemizi bitirip hizmete açacağız.”







