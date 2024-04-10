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Körfezliler Bayramda Bir Araya Geldi

Geleneksel kent bayramlaşmasında vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Rabim nice Ramazan aylarına bizleri dostluk ve kardeşlik içinde kavuşturmayı nasip etsin" dedi.

Körfezliler Bayramda Bir Araya Geldi

10 Nisan 2024 Çarşamba 21:18

   
  Körfez Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından her bayram düzenlenen Geleneksel Kent Bayramlaşması Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, oda başkanları, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın herkesin bayramını kutladı. Şener Söğüt ise "Yine güzel bir bayramda birlikteyiz. Hepinizin bayramını kutluyorum. 11 ayın sultanı, bereketi, mağfireti, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviye olduğu Ramazan ayını geride bıraktık. Rabim nice Ramazan aylarına bizleri dostluk ve kardeşlik içinde kavuşturmayı nasip etsin" diye konuştu.  
 
  "Ramazan ayını geride bıraktık" 
  Hayırlı bayramlar dileyen Kaymakam Uğur Kalkar, "İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Ramazan ayını geride bıraktık. Allah tutuğunuz oruç ve ibadetlerinizi kabul etsin. Körfez'de Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşadık. Onun akabinde Ramazan ayı içerisinde mahalli idareler seçimleri yapıldı. Demokratik olgunluk gösteren tüm siyasi partilere, seçimde yeni göreve gelen tüm belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarımızı tebrik ediyorum, başarıların devamını diliyorum" şeklinde konuştu.  
  Konuşmalar sonunda toplu fotoğraf çekildi. Ardında Körfez Tütünçiftlik Polis Karakolu ve jandarma bölük komutanlığı ziyaret edildi. 
                                        


İHA
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