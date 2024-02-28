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KOVİAD Üyelerini Yalnız Bırakmıyor

KOVİAD Başkanı Harun Reşit Kocagöz, düzenli aralıklarla üyelerini ziyaret etmeyi sürdürüyor.

KOVİAD Üyelerini Yalnız Bırakmıyor

28 Şubat 2024 Çarşamba 09:14

Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği Başkanı Harun Reşit Kocagöz üyelerini ziyaretlerine devam ediyor. Kurum, kuruluş ziyaretlerinin yanı sıra üyelerini de ihmal etmeyen Başkan Kocagöz ve ekibi düzenli aralıklarla dernek üyelerini ziyaret ederek istişarelerde bulunuyor. Düzenlenen ziyaretlerle üyelerine KOVİAD üye işyeri belgelerini takdim eden Kocagöz, dernek faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde buluyor. Başkan Kocagöz’e ziyaretlerinde dernek başkan yardımcıları ve yöneticileri de eşlik ediyor. 


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