KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİMİZ DE VAKIFLARIN ÖNEMİ
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.
Vakıf kelimesinin anlamı gibi üzerinde durmak ve düşünmek gerekiyor. Karşılık beklemeden insanlığa Allah rızası için hizmet etmek amacı ile kurulan Vakıfları Tarihte İlk Ne Zaman ve Kim Kurdu?
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in, “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır. Vakfın en hayırlısı da insanların en çok duydukları ihtiyacı karşılayandır.” Hadis-i Şerifleri de vakıfların kurulmasında insanlara yol göstermiş teşvik etmiştir
Tarihte bizim bu gün bildiğimiz anlamda ilk vakıf Hz. Ömer tarafından kurulmuştur. Hz. Ömer’in Hayber’in fethinden sonra ganimet olarak kendisine düşen bir araziyi, satılmaması, miras bırakılmaması ve hibe edilmemesi şartı ile fakir, köle, misafir ve Allah yolunda olanların istifadesi için vermiştir.
Anadoluda İlk Vakıf Ne Zaman Kuruldu?
Anadolu topraklarındaki ilk vakıf Selçuklu döneminde Erzurum’un Pasinler ilçesinde, Malazgirt zaferinden yıllar önce “Seyyid Halil Gücdevani” tarafından 1048 yılında Selçuklu devletinin başkenti Tebriz mahkemelerine tescil ettirilerek kuruldu. Bu ilk vakıftan sonra vakıfların Anadolu’da hızla yaygınlaşıp önemli hale gelmesinde “sadaka, infak ve hayırda yarışmaya” teşvik eden ayetler çok etkiliydi.
İlk Vakıf ruhunu ortaya koyan Allah’ın Dostu anlamına gelen Halil İbrahim peygamber den günümüze Vakıf kurarak insanlığın hizmetine sunan tüm Vakıf insanlarını rahmet minnet ve saygı İle anıyorum. Vakıflar Medeniyeti tarihi Belgeseli tadında gerçek vakıf ruhu İle hizmet veren tüm Vakıf insanlarına selam olsun
https://youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQDwThSBuU6eby9cXMz8clwU
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DEĞİŞEN ESKİ LOGOSU NE ANLAMA GELİYOR
-Logoda yer alan kitap şeklindeki bayrak, büyük bir vakıf medeniyeti kurmuş olan Türk Milletini, kitap figürü ise vakıfların ilim ve irfana, eğitime verdikleri katkıyı ifade eder.
-Logodaki 1048 tarihi, ışığını Hoca Ahmet Yesevî dergâhından alan ve ondan birkaç kuşak sonraki gönül erlerinin Tebriz Mahkemesi’nden aldıkları karar ile Horasan’da kurulan ilk Vakfın tarihidir. Bu bir ilim vakfıdır ve bilinen ilk vakfiye budur. Bu da Türklerin 1071’den çok önce Anadolu’ya gelip buranın ilim, kültür ve sosyal hayatının gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını gösteriyor.
-Logoda yer alan cami figürü, Selçuklu ve Osmanlıdan günümüze kadar vakıflar tarafından yaptırılmış birçok cami, imarethane ve vakıf eserlerini temsil eder.
-Logodaki fabrika figürü, vakıfların kurmuş oldukları fabrikaları anlatır. Ki ilk kumaş fabrikası Evkaf Nezareti tarafından Hereke Fabrika-i Hümayunu adı ile saray ve ordunun tekstil alanındaki talebini karşılamak amacıyla 1843 yılında Hereke'de kurulmuştur. Fabrika, bir endüstri mirası olarak bugün hâlâ ayaktadır. Meselâ Bursa İpek Fabrikası da yine Pertevniyal Vâlide Sultan Vakfı tarafından Bursa’da kurulmuştur.
-Logonun içinde kalp şekline dönüştürülmüş “V” harfi ile hem Vakıfların ilk harfine hem de Vakıfların yaptıkları her hayırda sevgiyi esas almalarına vurgu yapılmıştır.
-Logonun alt kısmını çevreleyen zeytin dalı, vakıf zeytinliklerini ifade eder ki sadece Edremit Körfez Bölgesi’nde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 165 bin zeytin ağacı ve bunları işleyen Ayvalık Zeytinlikler İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır.
Her bakımdan derin anlam ve önem ifade eden Vakıflar genel müdürlüğünün değiştirilen eski logosu 1048 tarihinden günümüze Vakıfları çok güzel anlatmakta bir gün tarihi yanlışlıktan dönüşür yeniden hiç gereği yokken değiştirilen logo kullanılır
VAKIFLAR GENEL MÜDĞRLÜĞÜ LOGOSUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ MECLİS GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/hayrettin-nuhoglundan-vakiflar-genel-mudurlugunun-yeni-logosu-icin-kritik-sorular-474523h.htm
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN YENİ LOĞOSU İLE İLGİLİ VGM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMANIN VİDEOSU
https://m.youtube.com/watch?v=MEgdV4_v7GM