KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİMİZ DE VAKIFLARIN ÖNEMİ

Vakıf kelimesinin anlamı gibi üzerinde durmak ve düşünmek gerekiyor. Karşılık beklemeden insanlığa Allah rızası için hizmet etmek amacı ile kurulan Vakıfları Tarihte İlk Ne Zaman ve Kim Kurdu?

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in, “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır. Vakfın en hayırlısı da insanların en çok duydukları ihtiyacı karşılayandır.” Hadis-i Şerifleri de vakıfların kurulmasında insanlara yol göstermiş teşvik etmiştir

Tarihte bizim bu gün bildiğimiz anlamda ilk vakıf Hz. Ömer tarafından kurulmuştur. Hz. Ömer’in Hayber’in fethinden sonra ganimet olarak kendisine düşen bir araziyi, satılmaması, miras bırakılmaması ve hibe edilmemesi şartı ile fakir, köle, misafir ve Allah yolunda olanların istifadesi için vermiştir.

Anadoluda İlk Vakıf Ne Zaman Kuruldu?

Anadolu topraklarındaki ilk vakıf Selçuklu döneminde Erzurum’un Pasinler ilçesinde, Malazgirt zaferinden yıllar önce “Seyyid Halil Gücdevani” tarafından 1048 yılında Selçuklu devletinin başkenti Tebriz mahkemelerine tescil ettirilerek kuruldu. Bu ilk vakıftan sonra vakıfların Anadolu’da hızla yaygınlaşıp önemli hale gelmesinde “sadaka, infak ve hayırda yarışmaya” teşvik eden ayetler çok etkiliydi.

İlk Vakıf ruhunu ortaya koyan Allah’ın Dostu anlamına gelen Halil İbrahim peygamber den günümüze Vakıf kurarak insanlığın hizmetine sunan tüm Vakıf insanlarını rahmet minnet ve saygı İle anıyorum. Vakıflar Medeniyeti tarihi Belgeseli tadında gerçek vakıf ruhu İle hizmet veren tüm Vakıf insanlarına selam olsun