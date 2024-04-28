GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Minikler Ata Binmenin Keyfini Yaşıyor

Kocaeli'de 4-6 yaş arası çocuklara yönelik ücretiz at biniş eğitimleri veriliyor.

Minikler Ata Binmenin Keyfini Yaşıyor

28 Nisan 2024 Pazar 22:00

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, at sevgisi aşılamak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla hayata geçirdiği at biniş eğitimleri kapsamında 4-6 yaş arası çocuklara ücretsiz eğitim veriyor. Hem fiziksel hem de ruhsal anlamda birçok faydası olduğunu bilinen bu spor dalında, çocuklar eğlenceli heyecan yaşıyor. 
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün organize ettiği eğitimler 4 hafta sürüyor. Kocaeli Atlı Spor Merkezi’nde verilen eğitimler 4-6 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde çocuklara at sevgisi ve at bakımı öğretiliyor. Biniş esnasında atların ürettiği titreşimler çocuklarda öğrenmeyi geliştiren sempatik sinir sisteminin aktivasyonunu yönlendirip aynı zamanda fiziksel olarak denge, kas, koordinasyon, motor sinir sistemi gelişiminin desteklenmesine fayda sağlıyor. 
                                     


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sahillerde Yaz Hazırlığı Sahillerde Yaz Hazırlığı
Dünyada Bir İlki Gerçekleştirdiler Dünyada Bir İlki Gerçekleştirdiler
Kocaelilileri Bu Yaz Pırıl Pırıl Sahiller Bekliyor Kocaelilileri Bu Yaz Pırıl Pırıl Sahiller Bekliyor
BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLARLA GEBZE DE DEVRİ ALEM BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLARLA GEBZE DE DEVRİ...
Leyleklerin Yuvası Yıkılmaktan Kurtarıldı Leyleklerin Yuvası Yıkılmaktan Kurtarıldı
Taşköprü Kültür Evi'nde Çalışmalar Sürüyor Taşköprü Kültür Evi'nde Çalışmalar Sürüyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sahillerde Yaz Hazırlığı
Kocaeli'de sahil ve plajlar yaza hazırlanıyor.

Haberi Oku