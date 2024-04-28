Minikler Ata Binmenin Keyfini Yaşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, at sevgisi aşılamak ve binicilik sporunu sevdirmek amacıyla hayata geçirdiği at biniş eğitimleri kapsamında 4-6 yaş arası çocuklara ücretsiz eğitim veriyor. Hem fiziksel hem de ruhsal anlamda birçok faydası olduğunu bilinen bu spor dalında, çocuklar eğlenceli heyecan yaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün organize ettiği eğitimler 4 hafta sürüyor. Kocaeli Atlı Spor Merkezi’nde verilen eğitimler 4-6 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde çocuklara at sevgisi ve at bakımı öğretiliyor. Biniş esnasında atların ürettiği titreşimler çocuklarda öğrenmeyi geliştiren sempatik sinir sisteminin aktivasyonunu yönlendirip aynı zamanda fiziksel olarak denge, kas, koordinasyon, motor sinir sistemi gelişiminin desteklenmesine fayda sağlıyor.

İHA