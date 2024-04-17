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MOĞOLİSTANDAN FİNLANDİYAYA BELGESEL TADINDA GEZİ NOTLARI

GÖKTÜRK İMPARATORLUĞUNDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE GÖKTÜRK KİTABELERİ TARİHİ

MOĞOLİSTANDAN FİNLANDİYAYA BELGESEL TADINDA GEZİ NOTLARI

17 Nisan 2024 Çarşamba 10:08

Türk tarlhinin manevi tapu senedi Moğolistan Orhun vadlsinde bulunan 1500 yıllık tarihi geçmişe sahip GÖKTÜRK KİTABELERİ ile ilgili yılllardan beri araştırma ve belgesel çekimlerimize devam ediyoruz.

  MOĞOLİSTANDA YAPTIĞIMIZ ARAŞTIRMA 

Devr-i Alem belgesel program yönetmen ve yapımcısı İsmail KAHRAMAN 15-21 Haziran 2010 tarihinde Hun imparatorluığundan Göktürk imparatorluğuna, Moğol imparatorluğundan Uygur Türk imparatorluğuna Türk tarihinin kuruluş destanının yazıldığı Moğolistan da belgesel çekimi yaptı.   Göktürk Orhun kitabelerinin  bulunduğu tarihi  Karakurum ve Karabalgas  şehirlerin de  İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com  olarak  araştırma yaptık. Bir çok tv kanalında yayınlanan  Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak belgesel çeken araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni  www.ismailkahraman.net  in  kalem ve kamerasından  Moğolistanda belgesel tadında gezi notları.

MOĞOLİSTAN DA GÖKTÜRK  ORHUN  KİTABELERİ İLE İLGİLİ  ARAŞTIRMA YAZIM VE  BELGESELLERİMİZ

https://www.gebzegazetesi.com/mogolistan-gezi-notlari-makale,5697.html

   MOĞOLİSTANDA TÜRK TARİHİ BELGESELİ

https://www.youtube.com/watch?v=3ZvcfY9rTt0

   MOĞOLİSTAN GÖKTÜRK KİTABELERİ BELGESELİ 

https://youtu.be/lRtL88RNq0A

    BELGESEL TADINDA  FİNLANDİYA DA DEVRİ ALEM

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi ve İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı İşbirliğiyle dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizle ilgili araştırmalar yapıp birçok TV kanalında kültür hizmeti olarak yayınlanan Devri Alem Belgesel belgesel programı (www.devrialem.tv) olarak belgesel çekmeye devam diyoruz. Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman’ın şimdiki durağı Finlandiya! 23-26 Eylül 2023 tarihlerinde Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yaptığımız araştırma, canlı yayınlar ve belgesel çekimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. 

Başta TGRT belgesel TV’de BRTV olmak üzere her gün birçok ulusal ve bölgesel TV’de yıllardan beri yayınlanan Devri Alem belgesel TV programı çekimi yaptığımız Finlandiya’da Türkiye’nin Helsinki büyük elçimiz Deniz Çakar Hanımla yaptığımız belgesel söyleşi BRTV’de haber olarak yayınlandı.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2678362028985054&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizle ilgili araştırmalar yapıp birçok TV kanalında İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı www.iktavvakfi.com kültür hizmeti olarak yayınlanan Devri Alem Belgesel belgesel programı (www.devrialem.tv) olarak belgesel çekmeye devam diyoruz. Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni Olarak 23-26 Eylül 2023 tarihlerinde Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yaptığımız araştırma, canlı yayınlar ve belgesel çekimlerimiz de yaptığımız araştırma gezi notlarını sizlerle paylaşıyoruz.

TGRT DE  MOĞOLİSTAN DA TÜRK TARİHİ BELGESELİMİZ  YAYINLANIYOR

https://www.facebook.com/share/v/PTuGgXMMHNMsF9vt/?mibextid=WC7FNe

https://www.facebook.com/share/v/egKhTWA4PUaLAtdj/?mibextid=WC7FNe

An itibari ile   17 Nisan 2024 TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız da    2010  tarihin de İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi  www.iktav.com Kültür hizmeti olarak  MOĞULİSTAN DA TÜRK  TARİHİ BELGESELİMİZ  YAYINLANIYOR 

https://www.facebook.com/share/v/82xaGKbi9ydxBZzg/?mibextid=WC7FNe

13 yıldan beri TGRT belgese  tv de  her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv  ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde  40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de  okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz

2024 FİNLANDİYA  TÜRKİYE ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KURULUŞUNUN 100 YILI

Finlandiya ile Türkiye Arasındaki Dostluk Anlaşmasının 100. Yılı Kutlandı

Finlandiya ile Türkiye’nin diplomatik ilişkilerini kuran dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümü vesilesiyle başkent Helsinki’de, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde kayıtlı Göbeklitepe’yi de kapsayan “Taş Tepeler” projesinin sunumu yapıldı.

Türkiye’nin Helsinki Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Büyükelçilik tarafından organize edilen etkinliğe, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, konuşmacı olarak katıldı.

İlki Helsinki Üniversitesinde yapılan etkinlik,Helsinki Belediyesi binasında halka açık şekilde devam etti (kaynak.  https://halkapinar-haberler.com.tr/finlandiya-ile-turkiye-arasindaki-dostluk-anlasmasinin-100-yili-kutlandi/)

   FİNLANDİYA DAN ZİYARETÇİMİZ VAR

FİNLANDİYA DA   TÜRK İSLAM  TARİHİ BELGESEL ÇEKMEMİZE   REHBERLİK YAPIP  KARABÜK  BRTV TV NİN SAHİBİ MEHMET ÇETİNKAYA İLE BİZLERİ  BAŞKENT  HELSİNKİDE   MİSAFİR EDİP AĞIRLAYAN KARABÜK  EFLANİLİ M.Ali YILDIZ BEY İLE GEBZEDE  KÜLTÜR  TURU YAPTIK
https://m.youtube.com/watch?v=gALg9JGkuPo

KENDLSİNE www.iktav.com ARAŞTIRMA MERKEZİNE YAPTIĞI NAZİK ZİYARET   İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
https://m.youtube.com/watch?v=ubjZhwRe_Go

BELGESEL TADINDA HELSİNKİYE  SELAM  OLSUN
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2678362028985054&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

TÜRKİYENİN FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİSİ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ BRTV DE YAYINLANDI 

Başta TGRT belgesel tv  be BRTV olmak üzere her gün bir çok ulusal ve bölgesel tv de yıllardan beri yayınlanan devri alem belgesel tv programı çekimi yaptığımız Finlandiya da Türkiye’nin Helsinki büyük elçimiz Deniz Çakar hanımla yaptığıımız  belgesel söyleşi BRTV de haber olarak yayınlandı 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2678362028985054&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

 İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizle ilgili araştırmalar yapıp birçok TV kanalında İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı www.iktavvakfi.com  kültür hizmeti olarak yayınlanan Devri Alem Belgesel belgesel programı (www.devrialem.tv) olarak belgesel çekmeye devam diyoruz. 
Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni Olarak  23-26 Eylül 2023 tarihlerinde Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yaptığımız araştırma, canlı yayınlar ve belgesel çekimlerimiz de yaptığımız araştırma gezi notlarını sizlerle  paylaşıyoruz.
FİNLANDİYA DA BELGESEL TADIN DA GEZİ MOTLARI 
http://www.iktavvakfi.com/blog/2023/09/28/finlandiyada-turk-islam-medeniyeti-arastirmasi/

 MOĞOLİSTAN DA GÖKTÜRK  ORHUN  KİTABELERİ İLE İLGİLİ  ARAŞTIRMA YAZIM VE  BELGESELLERİMİZ

https://www.gebzegazetesi.com/mogolistan-gezi-notlari-makale,5697.html

https://www.youtube.com/watch?v=3ZvcfY9rTt0

https://youtu.be/lRtL88RNq0A

https://www.facebook.com/share/v/PTuGgXMMHNMsF9vt/?mibextid=WC7FNe

https://www.facebook.com/share/v/egKhTWA4PUaLAtdj/?mibextid=WC7FNe



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