Osmangazi Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

Aşıroğlu Caddesi'ndeki Osmangazi Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezinin (SKM) açılışı gerçekleştirildi. Darıca'yı dolu dolu hizmetlerle kalkındırmaya devam edeceklerini kaydeden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "İktidar yürüyüşümüzde hizmetlerle dolu dolu geçen bu 5 yıla, yine hizmetlere ekleyeceğimiz yeni 5 yıl için seçim beyannamemizi açıkladık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere destekleri ile milletvekillerimizin destekleri ile ilçemizi ve mahallemizi kalkındıracağımız, yine daha güzel yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğimiz bir süreç var. Bu süreç için şimdiye kadar gösterdiğiniz tüm destekler için şükranlarımı arz ediyorum. Osmangazi Mahallesi, Darıca'da çok ciddi oy aldığımız, hakikaten AK Parti’yi, Cumhurbaşkanımızı, Büyükşehir Belediye Başkanımızı hep bağrına basmış bir mahalledir. Bizler de hizmetlerimizle, yaptıklarımızla bu mahalleye olan vefa borcumuzu ödemek için geceli gündüzlü canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim bizi sizlere karşı utandırmasın. Sizlerin bizlere olan güvenini boş çıkarmadan daha çok çalışacağız" dedi.

"Tarlada emeği olmayanın, harmanda yüzü olmaz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise vatandaşlara verilen sözleri tutmak ve onları mahcup etmemek için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Şimdiye kadar olduğu gibi elimizden geldiğince çalışıyoruz, durmuyoruz, yorulmuyoruz. 'Tatil bizim de hakkımız' demiyoruz birileri gibi. 'Tatil bize yakışır' diyorlar. Onlar konuşur, Cumhur İttifakı’nın belediyeleri yapar. Konuşmayla olsaydı, sosyal medyadan içerik paylaşmayla olsaydı bu işler, yoldaki karlar, basan seller sosyal medyadan paylaşım yapmayla temizleniyor olsaydı, o zaman bunların önüne kimse geçemezdi, efsane olurlardı. Çünkü yaptıkları tek bir şey var, sosyal medya belediyeciliği, algı belediyeciliği. Sadece ve sadece çalışınca oluyor. Çalışmayana Rabbim hiçbir şey nasip etmiyor. Tarlada emeği olmayanın, harmanda yüzü olmaz. Harmanda yüzleri yok, olmaması da gerekir. Ama bunları ben anlamıyorum. Her fırsatta bu milletin tüm değerlerini aşağılayan, alay eden, hor gören, hakir görenler ne hikmetse seçim zamanında beğenmedikleri insanların yanından da ayrılmıyorlar. Milletin boş laflara karnı tok. Milletin boş atıp dolu tutanlara itibar edeceği yok. Biz biliyoruz ki onlar verdikleri hiçbir sözü tutmadılar, bundan sonra da tutmayacaklar. Biz verdiğimiz tüm sözleri tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Biriz, beraberiz ve inşallah kazanacağız" ifadelerini kullandı.

İHA