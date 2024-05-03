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Paltacı’dan ilk denetim

31 Mart yerel seçimleri sonrasında Darıca Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Cumhur İttifakından Darıca Belediye başkan yardımcılğınca getiriln Kenan Paltacı dün Pazar tezgahlarındaki ölçü ve tartı işlemlerini kontrol etti.

Paltacı'dan ilk denetim

03 Mayıs 2024 Cuma 09:25

 Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Paltacı   cami mahallesindeki  semt pazarına giderek ölçü ve tartı konusunda denetim yaptı. Cami Mahallesi’nde bulunan semt pazarına Zabıta Müdürlüğü personeliyle giden Paltacı hem pazarcılarla hem de pazarda alışveriş yapan müşterilerle görüştü. Bazı müşteriler belediye terazisinde  pazardan satın aldıkları ürünleri tartarak kontrol etti.  Pazara konulan belediye terazisi hakkında vatandaşların görüşlerini alan Paltacı “vatandaşın huzurlu alışveriş yapabilmesi için görevimizin başındayız” dedi.  Paltacı “bugün de her hafta olduğu gibi pazarlarımızda vatandaşlarımızın güvenli bir alışcveriş yapabilmesi için denetimlerimizi ve denetlemelerimizi sağlıyoruz, ekiplerimizle birlikte. İnşallah bundan sonra da vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın hiç şüphesi, kuşkusu olmasın. Zaten Darıca Belediyemiz, Darıca zabıtamız bu uygulamada , terazi uygulamasında pilot bölgedir.”

Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Paltacı denetimlerle ilgili olarak “bugünkü denetimde kriterlerimiz vatandaşlarımızın esnafımızdan aldıkları ürünleri terazimizde aynı gelip gelmediğini kontrol ettik. Esnaflarımızın ürünlerini kontrol ettik, etiketleri kontrol ettik. Yani Pazar yerimizin temizliğini vatandaşlarımızın güvenini bunları kontrol ettik” şeklinde konuştu.

PAZARCILCAR ODASI’NDAN TEŞEKKÜR

Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Hicaz Atsız ise yeni görevine seçilen Paltacıya görevinde başarılar diledi. Pazarcılar odası başkanı Atsız, başkan yardımcısı  Paltacıya teşekkür etti.

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