Sahillerde Yaz Hazırlığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaptıkları temizlik çalışmalarıyla kentin sahil ve plajlarını yaz mevsimine hazırlıyor. Vatandaşların yeni yaz sezonunda plaj ile kıyıları daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, sahilleri pırıl pırıl yapıyor.

Vatandaşların sahillerde aileleriyle oturup dinlendikleri sosyal donatı alanlarını yenileyen ekipler, halkın güvenli ve sorunsuz bir yaz dönemi geçirmesini amaçlıyor. Bu bağlamda çürümüş ipek halat ve dubalar ile tahrip olmuş ahşapları yenileyen ekipler, plajlardaki iskelelerin bakımlarını yaparak daha kullanışlı hale getirdi. İskelelerdeki kayık çekek yerlerinin bozuk alanlarını onarımdan geçiren ekipler, sahillerde bulunan bisiklet ve yürüyüş yollarının çizgilerini de yeniledi.

İHA