SARIKAMIŞ'TAN SİBİRYA'YA ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ CANLI YAYINLA ANDIK





GEBZE BARIŞ MAHALLESİ BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ'NDE SARIKAMIŞ BEYAZ UMUT DERNEĞİ GEBZE BARIŞ MAHALLESİ BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ'NDE SARIKAMIŞ BEYAZ UMUT DERNEĞİ

TARAFINDAN DÜZENLENEN SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANMA TOPLANTISIN DA CANLI YAYINLI BELGESEL SUNUMU VE KONUŞMA YAPTIM.

ANMA TOPLANTISINA MİLLETVEKİLİ VEYSEL TİPOĞLU, GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ VE GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ İLE ÇOK SAYIDA YETKİLİ VE YÖNETİCİ KATILDI.

BARIŞ MAHALLESİNDEKİ ORMANLIK ALANIN ŞEHİTLER MİLLET ORMANI OLARAK DÜZENLENİP HALKIN HİZMETİNE AÇILMASI İÇİN MİLLETVEKİLİ SN TİPİOĞLUN'DAN İSTEKDE BULUNDUM.

TOPLANTI İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ BELGESELİMİZ

SARIKAMIŞ BEYAZ UMUT DERNEĞİ SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANMA TOPLANTISINI CANLI YAYINLADIK

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ VEYSEL TİPOĞLU KONUŞUYOR

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KONUŞUYOR

GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ KONUŞUYOR

İŞ İNSANI, ŞAİR VE YAZAR İBRAHİM ÇİÇEK KONUŞUYOR

ŞAİR VE AK PARTİ İLÇE BAŞKANI SARIKAMIŞ İÇİN YAZDIĞI ŞİİRİ OKUYOR

SARIKAMIŞ BEYAZ UMUT DERNEĞİ BAŞKANI YUSUF ZİYA YILMAZ'IN KONUŞMASI

SARIKAMIŞ'TA RUSLARA ESİR DÜŞÜP MEHMETÇİKLERİN SİBİRYA DA KALDIĞI ESİR KAMPLARI VE ŞEHİTLİKLERDE ÇEKTİĞİMİZ BELGESEL

SARIKAMIŞ BEYAZ UMUT DERNEĞİ

BAŞKANI İLE GEBZE GAZETESİNDE YAYINLANAN CANLI HABERİMİZ

Sarıkamış Beyaz Umut Derneği başkanı eğitimci Yazar Yusuf Ziya Yılmaz

ve

canlı yayınında araştırmacı gazeteci ve TGRT belgesel TV'de her gün üç kez yayınlanan devri alem belgesel program yönetneni İsmail Kahraman İle belgesel söyleşi yapıyor.

SARIKAMIŞ GAZİSİ DEDEMİN SİBİRYA ESARET YILLARI SARIKAMIŞ GAZİSİ DEDEMİN SİBİRYA ESARET YILLARI



TGRT belgesel TV'e yayınlanan Devri Alem belgesel programı

ve

ile

da belgeselcinin not defteri köşesinde bu gün (5 Ocak 2024 ) de yayınlanan makalelerimizi sizlerle paylaşıyoruz



109. YIL DÖNÜMÜNDE SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ.



109 YIL ÖNCE SARIKAMIŞ'TA RUSLARA ESİR DÜŞÜP SİBİRYA'DA 12 YIL ESİR KALDIKTAN SONRA DÖNEN RAHMETLİ DEDEM, ANNEMİN BABASI SARIKAMIŞ GAZİSİ ŞEREFOĞLU MUSTAFA ŞAĞAR'IN ŞAHSINDA TÜM ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ.



DEDEM MERHUM MUSTAFA ŞAĞAR'IN AZİZ HATIRASINA ARMAĞAN ETTİĞİM SARIKAMIŞ'TAN SİBİRYAYA ŞEHİTLERE VEFA BELGESELİ ÇEKTİM.



İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

OLARAK SİBİRYA ARAŞTIRMA YAZIMIZ



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SARIKAMIŞ HAREKATININ CANLI ŞAHİDİ ANNEMDEN DİNLEDİKLERİM

Sarıkamış Savaşı Gazi'lerinden Giresun Espiye İlçesi Soğukpınar Beldesi Dikmen Köyünden 1914 yılında kafkas Cephesi Sarıkamış harekatına katılan dedem şerefoğlu. Mustafa şagarın büyük kızı Kandazoğlu Mustafa Kahraman'ın eşi annemle Emine Kahraman vefatından 5 yıl önce belgesel söyleşi yapmıştım.

Yaptığımız belgesel söyleşiler üzerine İHA geniş haber yapmıştı.

Ulusal basında yayınlanan haberi bir kez daha burada paylaşmak istiyorum.

SARIKAMIŞ’TA ESİR DÜŞEN ASKERİN KIZI YÜN ÇORAP ÖRÜP BAĞIŞ YAPIYOR ( Milliyet Gazetesi-06.01.2016)

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Sarıkamış Gazisi Mustafa Şagar’ın 95 yaşındaki kızı Emine Kahraman, yün çorap örerek Sarıkamış şehitlerinin hayrına bağış yapıyor.

Gebze’de yaşayan Sarıkamış gazisi Mustafa Şagar’ın 95 yaşındaki kızı Emine Kahraman, yılın 3 ayını Giresun’un yaylalarında geçiriyor. 1914 yılında Sarıkamış Harekâtı’na katılan ve 12 yıl Sibirya’da esir kaldıktan sonra kaçarak kurtulmayı başaran Mustafa Şagar’ın kızı Emine Kahraman, ilerleyen yaşına rağmen ‘yün çorabı’ örerek Sarıkamış şehitlerinin hayrına bağış yapıyor. Bugüne kadar yüzlerce yün çorabı örerek hayır kurumlarına bağışladığını söyleyen Kahraman, çoraplardan bir çift de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndereceğini dile getirdi.



Kahraman, yılın 3 ayını Giresun’da Espiye İlçesi’nin Soğukpınar Beldesi Karaovacık yaylasında geçirdiğini dile getirerek, sağlıklı yaşamanın sırrının temiz hava, temiz su ve temiz yiyeceğin bolca bulunduğu Giresun yaylarında olduğunu dile getirdi. Öte yandan 2015 yılında TÜİK tarafından açıklanan verilerde en uzun ömürlü kadınların Giresun’da yaşadığı belirtilmişti.

“BABASI SİBİRYA’DA 12 YIL ESİR KALMIŞ”

Babasının 12 yıl Sibirya’da esir kaldıktan sonra kaçarak Türkiye’ye geldiğini söyleyen Emine Kahraman, “Ben bilmiyorum ki, ben elin dediğini biliyorum. Esir düştü dediler. 12 sene kaldım orada. Gavurlar bizi, vur o tarafa, çek bu yana bazen döverlerdi bizi dediler. Orada 12 sene kalmış ondan sonra gelmiş memleketimize. Memlekete geldikten sonra ev yok. Millete hizmetkar gitmiş sonra evlenmiş. Gelip evlendikten 1 - 2 sene sonra ben dünyaya gelmişim” şeklinde konuştu.

İlerleyen yaşına rağmen adeta gençlere taş çıkartan Emine Kahraman, ördüğü yün çoraplarını Kuran kurslarında eğitim gören öğrencilere bağışladığını dile getirerek, “Çorap örüyorum. Kendimi bildim bileli evvelden beri çorap örüyorum. Örüyorum kendim satmıyorum, kendim giymiyorum. Kuran kurslarına veriyorum. Cumhurbaşkanımıza da çorap yollayacağım” ifadelerini kullandı.



Yaylalarda büyüdüğünü anlatan Kahraman, “Doğduğumdan beri yaylalara gider, gelirim. Yaylalarda gezdim, yürüdüm. Ben yaylalarda büyüdüm. Yılda iki üç ay yine yaylaya gidiyorum. Gidene yaylanın suyu, her şeyi bir başka. Suyu temiz, havası temiz, yiyorsun temiz. Çayını alıp çayıra doğru gitsen o hepsinden iyi geliyor” dedi.



Sarıkamış'ta Ruslara esir düşüp Sibirya'da 12 yıl esir kalan dedem Mustafa şağarın kızı annem sürekli yün çorap örerdi. Sosyal medya sayfamdan yıllar önce yaptığım canlı yayın:



2024 YILI SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünde, Türkiye'nin dört bir yanından Sarıkamış'a gelecek binlerce genç, üç gün boyunca şehitleri anacak.



Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı Cuma günü saat 14.30'da şehit ve gazi ailelerinin onuruna bir yemek verilecek. Aynı gün saat 18.30'da Sarıkamış Kazım Karabekir Camisi'nde mevlit okutulacak.



Mevlid-i Şerif programının ardından saat 20.30'da 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek.



Programda, 6 Ocak Cumartesi günü etkinlikleri saat 15.30'da Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışıyla başlayacak. Saat 17.30'da yine Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisi, akabinde "Mapping 3D Gösterisi" yapılacak.



Programın son günü 7 Ocak Pazar ise Anma Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk Zirve Alanı'nda toplanacak katılımcılar, saat 10.00'da yürüyüşe geçecek. Yürüyüş, Ay Yıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk konulacak ve protokol konuşmaları gerçekleştirilecek.



Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, Ay Yıldız Tören Alanı'nda düzenlenecek Çelik Kanatlar ve hava durumu uygun olursa Solo Türk gösterisi ile tamamlanacak.



Sarıkamış'tan Sibirya'ya Tarihin Canlı Şahitleri ve Şehitlere Vefasızlık başlıklı

da belgeselcinin not defteri köşesinde daha önce yazdığım makaleyi Sarıkamış harekatı şehitlerinin 109. Anma yıl dönümünde bir kez daha paylaşmak istiyorum.



Bu vatan, toprağın kara bağrında, Sıradağlar gibi duranlarındır,

Bir tarih boyunca onun uğrunda, Kendini tarihe verenlerindir.



22 Aralık, 5 Ocak tarihleri arası Sarıkamış Harekatı’nın yıl dönümü. 106 yıl önce 90 bin Mehmetçiğin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nda, Giresun Gümüşhane Harşit Savunması’nda, Birinci Cihan Harbi Kafkas Cephesi’nde yüz binlerce asker ve sivil şehit verdik. Yüzbinlerce insan göçmen oldu, yollarda öldü, askerlerimiz esir oldular. Sarıkamış harekatının yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.



Bu güzel vatanı canları ve kanları ile bizlere emanet eden şehit ve gazilerimize vefa borcumuz var. Acı ama gerçek, onlara tam olarak vefa borcumuzu ödemedik. Sarıkamış'ta mezarsız ve kefensiz yatan şehitlik bölgeleri, birer kutsal yer olması gerekirken kayak merkezi ve eğlence yerleri oldu. Şehitlere saygısızlık ve vefasızlık yapılıyor.



Gazeteci ve belgeselci olarak yurt içi ve yurt dışında, yıllardan beri şehitlerimizin izini sürüyor, belgeseller çekiyorum.Sarıkamış benim gönül yaramdır... Anamın babası, Mustafa Dedem Sarıkamış'ta esir olmuştur.



Tarihin canlı şahitleri, şehit evladı olan rahmetli Babam Mustafa ve Halam Fadime'nin babaları Dedem İbrahim'in Birinci Cihan Harbinde, Şebinkarahisar’ı Ermeni işgalinden kurtarırken nasıl şehit olduğu ve rahmetli AnamEmine'nin Babası Mustafa Dedemin Kafkas Cephesi Sarıkamış Harekatı ve Kop Savunması'nda Ruslara esir düşüp, yıllarca Sibirya kamplarında kaldığı ile ilgili dinlediklerim beni çok etkilemişti.



Tarihin canlı şahitleri yaşlılarımız, ebediyete gidiyor. Dünyaya karşı savaşan korona vebası, onlarıda aramızdan alıyor. O yaşlı insanlarımıza hak ettiği değeri, devlet ve millet olarak tam veremedik, onların kıymetlerini bilemedik.Bu gün bile, korona vebası yüzünden evde hapis hayatı çeken yaşlılara huzur evi yaptırmak için belediyelerimiz, aylardan beri Gebze'de bir yer bulamadı.Acı ama gerçek, Galericiler Sitesi yapmak için belediyelerimiz yer buldu ama huzur evi yapmak için halen bir yer bulunamadı. Yazık, çok yazık...



Tarihimizin canlı şahitlerine önem vermeli, onların anlattıklarını kayıt altına almalıyız. Onların hayatlarının son döneminde, insan onuruna yakışır hayat sürmeleri için hizmet üretmeliyiz. Sarıkamış'tan Sibirya'ya Tarihin canlı şahidi birçok yaşlı insanımız ebediyete intikal etmeye, hakka yürümeye devam ediyor. Onlardan biriside Birinci Cihan Harbi Kafkas Cephesi Sarıkamış ve Kop Dağı Savunması’na katılan ve Ruslara esir düşerek Sibirya’da 12 seneye yakın esir kalan annemin babası, Dedem Şerefoğlu Mustafa Şagar ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na verdiği çok önemli bilgiler. Ulusal basında geniş yer almıştı.



yıl ebediyete intikal eden anamdan tarihe ışık tutan bilgiler aldım, belgesel çektim. Keşke tarihe canlı şahitlik yapan birçok insanımızla, yaşlı çınarlarımızla söyleşiler yapılıp anlattıkları kayıt altına alınsaydı. Onlara önem vermedik. Birinci kuşak gaziler vefat etti. İkinci kuşakta gidiyor. Tarihe ışık tutan yaşlı insanlarımızın kıymetini bilelim. Onlarla belgesel çekelim, kitaplar, romanlar yazalım.



Annemden dinlediklerim, Sibirya’ya ilgi duymama vesile oldu. Sibirya ile ilgili bir çok belgesel çektim, esir kamplarını araştırdım. O belgesellerimizden sadece bir kaçı;



Sibirya'da şehit mezarları

Başkenti

Annemden Dinlediklerim Sarıkamış Gazisi kızı anamın 6 yıl önce İhlas Haber Ajansı’na yaptığı, tarihe ışık tutan açıklamaları:

Sarıkamış Gazisinin Kızı



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Sarıkamış Gazisi Mustafa Şagar'ın 95 yaşındaki kızı Emine Kahraman, yün çorap örerek Sarıkamış şehitlerinin hayrına bağış yapıyor.



Gebze'de yaşayan Sarıkamış gazisi Mustafa Şagar'ın 95 yaşındaki kızı Emine Kahraman, yılın 3 ayını Giresun'un yaylalarında geçiriyor. 1914 yılında Sarıkamış Harekâtı'na katılan ve 12 yıl Sibirya'da esir kaldıktan sonra kaçarak kurtulmayı başaran Mustafa Şagar'ın kızı Emine Kahraman, ilerleyen yaşına rağmen ‘yün çorap' örerek Sarıkamış şehitlerinin hayrına bağış yapıyor. Bugüne kadar yüzlerce yün çorabı örerek hayır kurumlarına bağışladığını söyleyen Kahraman, çoraplardan bir çift de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndereceğini dile getirdi.Kahraman, yılın 3 ayını Giresun'un Espiye İlçesi'nin Soğukpınar Beldesi Karaovacık yaylasında geçirdiğini dile getirerek, sağlıklı yaşamanın sırrının temiz hava, temiz su ve temiz yiyeceğin bolca bulunduğu Giresun yaylarında olduğunu dile getirdi. Öte yandan 2015 yılında TÜİK tarafından açıklanan verilerde en uzun ömürlü kadınların Giresun'da yaşadığı belirtilmişti.



“BABASI SİBİRYA'DA 12 YIL ESİR KALMIŞ”



Babasının 12 yıl Sibirya'da esir kaldıktan sonra kaçarak Türkiye'ye geldiğini söyleyen Emine Kahraman, “Ben bilmiyorum ki, ben elin dediğini biliyorum. Esir düştü dediler. 12 sene kaldım orada. Gavurlar bizi, vur o tarafa, çek bu yana bazen döverlerdi bizi dediler. Orada 12 sene kalmış ondan sonra gelmiş memleketimize. Memlekete geldikten sonra ev yok. Millete hizmetkar gitmiş sonra evlenmiş. Gelip evlendikten 1 - 2 sene sonra ben dünyaya gelmişim” şeklinde konuştu.İlerleyen yaşına rağmen adeta gençlere taş çıkartan Emine Kahraman, ördüğü yün çoraplarını Kuran kurslarında eğitim gören öğrencilere bağışladığını dile getirerek, “Çorap örüyorum. Kendimi bildim bileli evvelden beri çorap örüyorum. Örüyorum kendim satmıyorum, kendim giymiyorum. Kuran kurslarına veriyorum. Cumhurbaşkanımıza da çorap yollayacağım” ifadelerini kullandı.



Yaylalarda büyüdüğünü anlatan Kahraman, “Doğduğumdan beri yaylalara gider, gelirim. Yaylalarda gezdim, yürüdüm. Ben yaylalarda büyüdüm. Yılda iki üç ay yine yaylaya gidiyorum. Gidene yaylanın suyu, her şeyi bir başka. Suyu temiz, havası temiz, yiyorsun temiz. Çayını alıp çayıra doğru gitsen o hepsinden iyi geliyor” dedi.



(Kaynak: İhlas Haber Ajansı)

Ruslar Harşit Irmağı'nda DurdurulduKafkas Cephesi Harşit Savunması ile ilgili Bir Çanakkale Bir de Harşit Geçilmedi konulu Harşit Irmağı'nda yaptığımız canlı yayınımızı 89 bin kişi izledi. Kafkas Cephesi'nin son savunma hattı Giresun Tirebolu Harşit Köprüsü'nde, Gebze Gazetesi canlı yayını ile tarihe not düştük. Sosyal medya sayfamızda yayınlanan Harşit Irmağı'nda yaptığımız canlı yayın videomuz 89 bin kişi tarafından izlendi. Takipçi arkadaşlarımız tarafından çok sayıda paylaşım, beğeni alıp, yorum yapılan canlı yayınımızı sizlerle paylaşıyoruz.





Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli Geçtiğimiz yıllarda TRT'de yayınlanan Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli'nin çekilmesine öncülük edip, resmî danışmanlık yaparak, şühedaya vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. 6 bölümlük belgeseli izleyebilirsiniz;





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Gebze Ticaret Odası'na Sarıkamış Teşekkürü



Yıllardan beri kafkas cephesi ile ilgili araştırma yapıp belgesel çekiyoruz. Çektiğimiz belgesellerden bazılarının linklerini sizlerle paylaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl çok büyük bir organizasyon yaparak Gebze'den Sarıkamış'a çok sayıda Gebzeli iş insanı ve devlet yetkilisini götüren ve Sarıkamış Şehitleri ruhuna büyük hizmet eden Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve yönetim kurulu üyelerine, dedesi Sarıkamış'ta esir düşen Sarıkamış Gazisinin torunu olarak teşekkür ediyor, yazımı bir şiirle noktalıyorum.



Ardına bakmadan yollara düşen,

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,

Huduttan hududa yol bulup koşan,

Cepheden cepheyi soranlarındır



Sarıkamış Belgesellerimiz







KAFKAS CEPHESİ VE SARIKAMIŞ HAREKATI İLE İLGİLİ YILLAR ÖNCE BAŞLADIĞIMIZ ARAŞTIRMA VE BELGESEL ÇEKİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR BUGÜNE KADAR ÇEKTİĞİMİZ BELGESELLER BİR ÇOK TV KANALINDA YAYINLANIYOR.

Sibirya'nınKafkas