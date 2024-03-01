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SEDAŞ, Araç Filosunu Yeniliyor

Enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden SEDAŞ, elektrik dağıtım hizmetlerinde kullandığı araç filosunu yenileyerek hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşıyor.

SEDAŞ, Araç Filosunu Yeniliyor

01 Mart 2024 Cuma 11:43

 Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’de 20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), araç filosunu modernize etmeye devam ediyor. SEDAŞ filosunu 24 yeni hafif ticari araç ile yeniledi. Yıl ortasına kadar filodaki yenilenen araç sayısını 150'ye çıkarma hedefiyle hareket eden SEDAŞ, bu kapsamda 4 adet panelvan, 2 adet binek otomobil, 4 adet minibüs ve 9 adet hafif ticari aracı daha yenilemeyi planlıyor.

Yılın her mevsiminde arazi koşullarına uygun, saha ekiplerinin çalışmalarına artı değer katacak yeni araçların, çevikliği ve sürati artırmak için sahada yerlerini alacaklarını; kesme-açma ve sayaç okuma işlemlerinde kullanılacaklarını açıklayan SEDAŞ yetkilileri, filonun güçlenmesinin hizmet kalitesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Ayrıca Nisan ve Haziran aylarında yaklaşık 150 adet aracın daha yenileneceği bilgisini paylaşan yetkililer, müşteri memnuniyetini artırma doğrultusunda, sektördeki öncü konumlarını korumayı hedeflediklerini kaydetti.

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