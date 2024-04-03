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SEDAŞ'ın Yetenek Programı "Stargate" Yeni Döneme Başladı

Yetenekli, değişime ve yeni nesil fikirlere açık üniversite son sınıf veya yüksek lisans öğrencileri, SEDAŞ’ın Stargate Yetenek Programıyla mezun olmadan sektörü tanıyarak iş deneyimi kazanmaya devam ediyor.

SEDAŞ'ın Yetenek Programı

03 Nisan 2024 Çarşamba 15:08


  Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), gençlere üniversite mezuniyetinden önce iş tecrübesi sunmaya devam ediyor. Bu yıl "Stargate" programı kapsamında, 900 başvuru arasından yapılan değerlendirmeler sonrasında seçilen adaylar, SEDAŞ üst yönetim ekibine sunum yaptı. Seçim sürecinin ardından Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce bölgelerinden elektrik,  elektrik&amp;elektronik mühendisi ve endüstri mühendisi olan genç yetenekler programa kabul edildi. 
  Mart ayında başlayan ve eylül ayına kadar sürecek olan Stargate Yetenek Programı, dağıtım sektörü iş süreçlerini içeren kapsamlı bir oryantasyonla başlayacak. Haftada 2 gün sürecek eğitim programının ardından, farklı departmanların da süreçlere dahil olmasıyla eğitimler kapsamlı bir şekilde devam edecek. Elektrik dağıtım sektörü süreçlerini yakından takip ederek deneyimleyen katılımcılar, eylül ayında kendi projelerini hazırlamaya başlayacak. Öğrenciler, saha ve süreç deneyimlerinden esinlenecekleri projelerini SEDAŞ yöneticilerine sunacak. 
  Genç yetenekler yoğun teorik bilgi ve saha uygulamalarını deneyimledikleri program sayesinde iş hayatına güçlü ve bilinçli bir adım atmış olacak. Proje sunumlarıyla tamamlayacakları programın sonunda belirli kriterleri sağlayan ve gerekli yetkinliklere sahip öğrenciler, mezuniyetlerinden sonra SEDAŞ’ta uygun boş pozisyon oluşması durumunda istihdam edilme şansı da yakalayacak. 
                                      


İHA
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