SEDEFED 12. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) 12. Olağan Genel Kurulu 29 Şubat 2024 tarihinde Radisson Blu Şişli'de gerçekleştirildi. SEDEFED Başkanı Emine Erdem ve TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez'in açılış konuşmasını gerçekleştirdiği genel kurulda, SEDEFED'in yeni yönetim kurulu organlarının da seçimi yapıldı.



Ülkemizin alanında uzman ve yetkin sektörel derneklerini bir araya getiren

'in

,

tarihinde

'de gerçekleştirildi.

ve

in açılış konuşmasıyla başlayan genel kurula

üyesi 48 derneğin delegeleri de katıldı.

'ın,

'nın seçilmesi ile başlayan genel kurulda, Denetim ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile mali tabloları ibra edildi.

genel kurul açılışında yaptığı konuşmada federasyonun 20 yıllık tarihi ile Cumhuriyetin ikinci yüzyılını hatırlatarak, dönüşümler çağında önemli değişimlere tanıklık işaret ederek şunları vurguladı: “Ülkemizin önde gelen sektörlerini temsil eden, sürdürülebilir rekabetçiliği odağına alan bir sivil toplum örgütü olarak gönüllü, şeffaf ve bağımsız kimliğimizle ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlamayı hedefleyerek bugünlere dek geldik. Bu süre zarfında ülkemizi ve dünyamızı bekleyen değişimlere, yeniliklere, risklere, fırsatlara uyum sağlamak amacıyla yeni stratejiler oluşturmaya ve bakış açımızı tazelemeye de gayret ettik.”

Uluslararası iş birlikleri geliştirmeye ve ekonomi politiklarına savunuculuk ölçüsünde katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten

, SEDEFED'in yeni dönem vizyonu ile ilgili de şöyle konuştu: “İnşaattan plastiğe, otomotivden tedarik zincirine, tarımdan madenciliğe, lojistikten dijital yönetim alanlarına kadar genişleyen bir yelpazede ülkemizin üreten, değer yaratan, değeri yaygınlaştıran sektörlerin temsilcileri olarak iyi bir gelecek inşası için çalışıyoruz. Bunun için toplumların daha sürdürülebilir, adil ve yenilikçi bir geleceğe doğru ilerlemesine rehberlik etmek sorumluluğumuz var. Bizler o yüzden aynı zamanda bu ülkenin geleceği için de çalışıyoruz; çalışmaya da devam edeceğiz.”

Her alanda fırsat eşitliğini temel alan bir ülke hayal ettiklerini aktaran TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez açılış konuşmasında, kadınlar, gençler ve eğitim konusuna özel bir yer ayırdı. “Gelişmiş bir ekonomi için, gelişmiş bir demokrasiyi içselleştiren, eğitimden kadına, gençlikten girişimciliğe toplumun tüm katmanlarını dönüşümün odağına alan bir Türkiye hayal ediyoruz” diyen Sönmez, şöyle devam etti:

“Bu hayale de kadınlar ve gençlerin eşit imkanlara sahip olduğu, ekonomiye tam eşitlikçi bir anlayışla katıldıkları kapsayıcı ve akılcı politik adımlarla ulaşacağımıza inanıyoruz. Beyin gücümüzü beyin göçünde kaybetmeden; analitik düşünebilen, dünyaya-bilime ve bilgiye açık nesiller yetiştirmek; çocuklar ve gençlerin önüne yeni hedefler, yeni fırsatlar, yeni ufuklar ve yeni umutlar inşa etmek ana önceliğimiz olmalıdır. Yaratıcı fikirlerin, girişimci ruh ve yenilikçiliğin ancak eleştirel düşüncenin hayata geçtiği toplumlarda ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ve bunun için de ezberci değil, özgürlükçü ve yenilikçi bir eğitim sistemi reformuna ihtiyacımız var. Gençlik varsa gelecek var; eğitim varsa verimlilik, refah ve kalkınma var.”

SEDEFED 12. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim kurulu ve yönetim organlarının seçimi de yapıldı. Yeni Yönetim Kurulu, kendi arasında yapmış olduğu oylama ile

2024-2027

Dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Emine Erdem'i seçti.

2004 yılında kurulan ve 48 sektörel derneği ile 12.000'in üzerinde iş insanı ve işletmesini temsil eden Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED), Türkiye'nin en güçlü sektörlerini temsil etmekte, sunduğu hizmetler ile ülkenin rekabet gücünü artırmaya ve ekonomi politikaları oluşturma sürecine katkıda bulunmakta, içerik ve savunuculuk yapmakta ve iş dünyasının sivil toplum kuruluşlarına katma değer yaratmaktadır.