banner1001
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şirintepe'ye kreş yapılacak

Şirintepe Mahallesine hayırsever iş adamı tarafından kreş kazandırılacak.

Şirintepe'ye kreş yapılacak

20 Mart 2024 Çarşamba 11:07

 İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile iş adamı Ertuğrul Kolaylı arasında kreş yapımı için protokol imzalandı. İzmit Belediyesinin Ekopark içerisinde tahsis ettiği yere yapılacak olan kreşe, Ertuğrul Kolaylı'nın vefat eden annesi Havva Kolaylı'nın adı verilecek. 
   
 "Çocuklarımıza her yönden destek vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" 
 Protokol ile ilgili bilgi veren Başkan Hürriyet, "Göreve geldiğimizden bu yana en çok üzerinde durduğumuz projemiz kreşlerimiz. Sayılarını artırmak için sürekli çabalıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çocuklarımıza her yönden destek vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün güzel ve hayırlı bir işe imza atıyoruz. Şirintepe Mahallemize çok güzel bir sürprizimiz var. Şirintepe Mahallesinde Ekopark içerisinde bin 400 metrekarelik parselde 213 metrekare alana sahip 3 derslikli bir kreş inşa edeceğiz. Bağışçımız sevgili Ertuğrul Kolaylı nezdinden aile bireyleriyle birlikte rahmetli annesi Havva Kolaylı adına kreş yapılacak" dedi. 
   
 Çalışmalar nisan ayında başlayacak 
 Kreşte çalışmaların nisan ayında başlayacağını söyleyen Hürriyet, "2-3 ay içerisinde de tamamlamayı planlıyoruz. Yeni dönem eğitim dönemine yetiştirip çocuklarımızı kabul etmeye başlayacağız.  Kreşimiz, Şirintepe Mahallesine hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Ekopark'ı bir macera parkı haline dönüştüreceğiz. Aynı zamanda oradaki sosyal tesisi de geri aldık ve Gülümse Kafe hizmetini götürdük. O bölge çok kapsamlı bir eğitim alanı, sosyal alan ve cazibe merkezi olacak. Ertuğrul Bey’in katkılarıyla çok önemli bir eğitim alanına dönüşecek. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. 
   
 "Uzun yıllar hizmet etmesini ümit ediyorum" 
 Ertuğrul Kolaylı ise "2 yıl önce kaybettiğimiz annemiz Havva Kolaylı adına aile üyelerimizle birlikte böyle bir yatırım yapmak istedik. Sağ olsun Fatma Başkanım ve ekibi bize bir yer tahsis ettiler. Biz de nasip olursa nisan ayında çalışmalara başlayarak yeni eğitim dönemine hazır hale getireceğiz. İnşallah uzun yıllar hizmet etmesini ümit ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gençlerin performansı çınarları geçmişe götürdü Gençlerin performansı çınarları geçmişe götürdü
Değirmendere'de Ramazan şenliğine ilgi Değirmendere'de Ramazan şenliğine ilgi
Mobil Aşevi Gönüllere Dokunuyor Mobil Aşevi Gönüllere Dokunuyor
Kocaeli'de Kocaeli'de "çift tramvay" dönemi başlıyor
Bu merkez Çayırova'da gençlerin yeni gözde mekanı olacak Bu merkez Çayırova'da gençlerin yeni gözde mekanı...
Gölcük Terminali Şekilleniyor Gölcük Terminali Şekilleniyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Gençlerin performansı çınarları geçmişe...
Kocaeli'de Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen programda gençler ve yaşlıları bir araya getirildi....

Haberi Oku