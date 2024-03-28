banner1006
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sokak Hayvanlarının Mamaları Artık Bu Tesiste Üretilecek

Derince'de lokantalardan temin edilecek gıda artıkları ile kedi ve köpek mamaları üretilecek Mama Üretim Tesisi törenle hizmete girdi.

Sokak Hayvanlarının Mamaları Artık Bu Tesiste Üretilecek

28 Mart 2024 Perşembe 10:51


 Derince Belediyesinin, Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesinde faaliyetlerine başlayan Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisinin açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 2019 yılında göreve başladığında en büyük problemlerden birinin sokak köpekleri olduğunu söyledi. Bu sorunu çözmek için vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını ifade eden Aygün, "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni kullanıma açtık. Tesislerimizde can dostlarımızın tedavileri ve kısırlaştırma işlemleri için sürüyor. Fakat sokak hayvanlarımızın mamaları çok pahalı, bütçemizi zorluyordu. Biz de ilçemizdeki yemek atıklarını mamaya dönüştürmek için Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisimizi kurduk.  Bu da son projemiz olarak Derince'mize katkıda bulunacak. Burada bundan sonraki kısımları da inşallah İbrahim Şirin kardeşimiz yapacaktır" dedi. 
 Başkan Zeki Aygün'ün konuşmasının ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi. 
                                        


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Derince
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Stadyum Bağlantı Yolunda Tamamlanan kısımlar trafiğe açıldı Stadyum Bağlantı Yolunda Tamamlanan kısımlar trafiğe...
Fikri Işık’tan Erol Ölmez’e destek Fikri Işık’tan Erol Ölmez’e destek
Kendinizi Güzellik Sektöründe Farklı Kılacak Protez Tırnak Kursları Kendinizi Güzellik Sektöründe Farklı Kılacak...
Yüz Estetiği Hangi Durumlarda Gereklidir ve Hangi Teknikler Kullanılır? Yüz Estetiği Hangi Durumlarda Gereklidir ve Hangi...
Haber Sitesi Nasıl Olmalıdır? Haber Sitesi Nasıl Olmalıdır?
Yaşlı çiftin hayatını değiştiren destek Yaşlı çiftin hayatını değiştiren destek
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Stadyum Bağlantı Yolunda Tamamlanan kısımlar...
Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda kuzey yan yol, TEM Otoyolu köprüleri ve D-100 köprü...

Haberi Oku