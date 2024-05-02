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Spor Okullarında Çocuklara Ücretsiz Eğitim

Başiskele Belediyesi, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine destek vermek amacıyla ilçede ikamet eden 4-16 yaş arasındaki çocuklara spor okullarında ücretsiz eğitim veriyor.

Spor Okullarında Çocuklara Ücretsiz Eğitim

02 Mayıs 2024 Perşembe 15:01

  Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde Genc-i Âlâ Gençlik Modeli çatısı altında gençlere yönelik spordan sanata, bilimden teknolojiye her alanda  hizmetleri arttırarak devam ettiren Başiskele Belediyesi, geçen yıllarda da büyük rağbet gören ve binlerce gence fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda büyük fayda sağlayan spor okullarını ücretsiz olarak devam ettiriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen spor okullarında geleceğin sporcuları yetişiyor. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine destek vermek amacıyla ilçede ikamet eden 4-16 yaş arasındaki çocuklar için Başiskele Belediyesi tarafından ücretsiz spor okulları düzenleniyor. Geçen yıllar olduğu gibi yine bu dönemde de yoğun talep gören spor okullarında; basketbol, voleybol, karate, güreş, yüzme, masa tenisi, jimnastik ve satranç branşlarında çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde eğitimlerine devam ediyor. Genc-i Âlâlı gençlerin ve çocukların spor yapmasını sağlayarak fiziksel ve zihinsel gelişimine, sosyalleşmesine büyük katkı sunan Başiskele Belediyesi Spor Okulları, kentin yetenekli sporcularının keşfedilmesini de sağlıyor. Spor okullarını başarıyla sürdüren yetenekli gençler, Başiskele Belediyespor altında lisansları çıkarılarak çeşitli yarışma ve şampiyonalarda ter dökerek başarıdan başarıya koşma imkanı buluyor ve ülke sporuna kazandırılıyor. 




İHA
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