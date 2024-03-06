banner989
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Togg taksi, Başkan Bıyık Şoför Oldu

Taksi durağına gelen telefonlara cevap veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Togg ile yollara düştü, vatandaşlara sürpriz yaptı

Togg taksi, Başkan Bıyık Şoför Oldu

06 Mart 2024 Çarşamba 12:32

Taksi bekleyen vatandaşların yanına Togg ile giden Bıyık'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.   
 Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, hayata geçirdiği "Başkan Taksi" uygulamasıyla duraklarda bekleyen vatandaşlara sürpriz yaptı. Darıca Sahil Metro Taksi Durağında gelen telefonlara cevap veren Başkan Muzaffer Bıyık, taksi isteyen vatandaşları almaya Togg ile kendi gitti. Yerli ve milli otomobil Togg'u ve Belediye Başkanı Bıyık'ı karşılarında gören vatandaşlar, hem şaşırdı hem de mutlu oldu. 
 Durakta bekleyen vatandaşları gidecekleri yere ulaştıran Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yolculuk boyunca vatandaşlarla sohbet etti. Togg ile yolculuğun keyifli geçtiğini söyleyen vatandaşlar ise Başkan Bıyık'a teşekkür etti. 
                                      


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Alikahya'ya Park Kazandırılacak Alikahya'ya Park Kazandırılacak
Sezer, Kentsel Dönüşümü Hızlandıracağız Sezer, Kentsel Dönüşümü Hızlandıracağız
Çayırova’da Dönemin Son Meclisi Yapıldı Çayırova’da Dönemin Son Meclisi Yapıldı
GÖLCÜK BELEDİYESİ SEÇİMLER ÖNCESİ SON MECLİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SEÇİMLER ÖNCESİ SON MECLİSİNİ...
Gençler bu merkezi çok sevdi Gençler bu merkezi çok sevdi
İhtiyaç sahipleri bu marketten ücretsiz faydalanacak İhtiyaç sahipleri bu marketten ücretsiz faydalanacak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Alikahya'ya Park Kazandırılacak
İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesine yeni park yapımı için çalışmalarına başladı.

Haberi Oku