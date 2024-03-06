Togg taksi, Başkan Bıyık Şoför Oldu

Taksi bekleyen vatandaşların yanına Togg ile giden Bıyık'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, hayata geçirdiği "Başkan Taksi" uygulamasıyla duraklarda bekleyen vatandaşlara sürpriz yaptı. Darıca Sahil Metro Taksi Durağında gelen telefonlara cevap veren Başkan Muzaffer Bıyık, taksi isteyen vatandaşları almaya Togg ile kendi gitti. Yerli ve milli otomobil Togg'u ve Belediye Başkanı Bıyık'ı karşılarında gören vatandaşlar, hem şaşırdı hem de mutlu oldu.

Durakta bekleyen vatandaşları gidecekleri yere ulaştıran Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yolculuk boyunca vatandaşlarla sohbet etti. Togg ile yolculuğun keyifli geçtiğini söyleyen vatandaşlar ise Başkan Bıyık'a teşekkür etti.

İHA