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Trafik Eğitim Parkı'nda İlk Ders

Çocuklarda trafik bilinci oluşturulması amacıyla Gebze Pelitli Mahallesi'nde hayata geçirilen Trafik Eğitim Parkı'nda ilk ders başladı.

Trafik Eğitim Parkı'nda İlk Ders

15 Mart 2024 Cuma 22:18

  Gebze Belediyesi'nin en önemli projelerinin başında gelen Trafik Eğitim Parkı'nda dersler başladı. İlk derse katılarak öğrencileri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Burayı büyük bir emekle hayata geçirdik ve çocuklarımız kullanmaya başladı. Öncelikle anasınıfları ve 4. sınıflar sonraki süreçte de 7. sınıfları eğitime alıyoruz. 30 kişilik sınıflarda uygulamalı eğitimlerin yanı sıra hem teorik dersler hem de pratik dersler veriliyor. Çocuklarımızı trafik kurallarıyla yetiştirmek üzere gayret gösteriyoruz. Yıllık asgari 7 bin 500 öğrencimize bu eğitimleri vermiş olacağız. Ben şimdiden Gebze'mize ve Gebze'mizin evlatlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. 
  Gebze Belediyesi Trafik Eğitim Parkı içerisinde bin 326 seyirci kapasiteli stadyumun yanı sıra; 135 araçlık otopark, bay-bayan hakem odaları, antrenör odaları, trafik eğitim alanı, konferans salonu, atölye ve çocuk oyun alanları da yer alıyor. 
                                     


İHA
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