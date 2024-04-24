Tramvaya Binen Miniklere Palyaço Sürprizi

23 Nisan Bayramı dolayısıyla tramvayda yüz boyama ve eğlenceli oyunlar gerçekleştirildi.

Tüm yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Ormanya’da "Bi Dünya Eğlence" düzenlerken büyükşehir iştiraklerinden Ulaşımpark'da Akçaray’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlik kapsamında maskot, palyaço yüz boyama ve eğlenceli çocuk oyunları gerçekleştirildi. Saat 10.00- 18.00 arasında belirli tramvaylarda gerçekleşen etkinliklerde çocuk ve çocuklu aileler keyifle yolculuk gerçekleştirdi. Bi Dünya Eğlence'nin merkezi Ormanya ise 23 Nisan coşkusuyla dolup taştı. Çocukların bayram neşesine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ortak oldu. Minik dostlarının bayramını kutlayan ve eğlenceli atölyelerdeki faaliyetlere katılan Başkan Büyükakın, onlardan da büyük ilgi ve sevgi gördü. Öte yandan Başkan Büyükakın, 23 Nisan’a özel olarak düzenlenen Reels Yarışması’nda dereceye giren çocuklarla karavan alanında buluştu. İki gün boyunca Ormanya’daki karavan alanında kamp yapma hakkı kazanan çocuklar Başkan Büyükakın'a bu güzel hediye için teşekkür etti.

İHA