TÜREL’DEN 14 MART TIP BAYRAMI ZİYARETLERİ

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile doktorları ziyaret etti. İlk olarak Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu’nu ziyaret eden Türel, Kadıoğlu ile doktorlar ve tıp bayramı üzerinde sohbet etti. İlhan Kadıoğlu’na çiçek takdim eden Mustafa Türel, Kadıoğlu nezdinde tüm bölgemizdeki doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.





Daha sonra Gebze’nin en eski özel hastanelerinden Yüzyıl Hastanesini ziyaret eden Mustafa Türel, burada da başhekim Gülay Çetinkaya ile bir süre sohbet etti. Sağlığın önemine dikkat çeken Saadet Partisi Gebze belediye başkan adayı Mustafa Türel, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Ziyarette Hastane Genel Müdür Yardımcısı Ersin Koca da hazır bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Mustafa Türel, “Gönül isterdi ki tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret edelim ama bu çok zor, temsili olarak birkaç hekim arkadaşımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Hekimlerimiz çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Onların görevlerini daha iyi yapmaları için her zaman yanlarında olduğumuzu hatırlatmak isterim” dedi.