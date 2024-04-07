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Türk Edebiyat Dünyasına İlimizden Bir Yolcu

Her yıl Türk Cumhuriyetleri ülkelerinde düzenlenmekte olan Türk Dünyası Edebiyaçıları etkinlik buluşması bu sene Kazkistan’da yapılacaktır.

Türk Edebiyat Dünyasına İlimizden Bir Yolcu

07 Nisan 2024 Pazar 01:10

Şair Coşkun Karabulut ‘un organize ettiği  ülkemizden ve diğer  çeşitli  Türk Cumhuriyetlerinden  Kazakistan’ın  ünlü yazarı Profösör Gülnaz FEYZULAH , Özbekistan’ ın  ünlü yazarı Xoysiyet RÜSTEMOVA , Azaerbaycan’ın  ünlü şairi Ekber GOŞALI   olmak üzere yaklaşık yirmi beş yazarçizer, sanatçının katıldığı programa ilimizden  Eğitimci ,Şair, Yazar  Yusuf Ziya YILMAZ  katılacak olup edebiyatta ortak değerlerimiz, Türk dili ve kültürü; karşılıklı  kitap çevirileri ,genç kuşaklara Türk Edebiyatının  öncüleri ,konferans ,ve panelle  birlikte Türkçenin diğer lehçelerine  çevrilen eserlerin oluşturulduğu kitaplar tanıtılacaktır.  Türk Edebiyat dünyası etkinlikleri 15 - 25 Nisan arasında Kazakistan’ın ağırlıklı olarak Çimkent ve Türkistan bölgesinde   yapılacaktır.



İHA
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