Türk Edebiyat Dünyasına İlimizden Bir Yolcu

Şair Coşkun Karabulut ‘un organize ettiği ülkemizden ve diğer çeşitli Türk Cumhuriyetlerinden Kazakistan’ın ünlü yazarı Profösör Gülnaz FEYZULAH , Özbekistan’ ın ünlü yazarı Xoysiyet RÜSTEMOVA , Azaerbaycan’ın ünlü şairi Ekber GOŞALI olmak üzere yaklaşık yirmi beş yazarçizer, sanatçının katıldığı programa ilimizden Eğitimci ,Şair, Yazar Yusuf Ziya YILMAZ katılacak olup edebiyatta ortak değerlerimiz, Türk dili ve kültürü; karşılıklı kitap çevirileri ,genç kuşaklara Türk Edebiyatının öncüleri ,konferans ,ve panelle birlikte Türkçenin diğer lehçelerine çevrilen eserlerin oluşturulduğu kitaplar tanıtılacaktır. Türk Edebiyat dünyası etkinlikleri 15 - 25 Nisan arasında Kazakistan’ın ağırlıklı olarak Çimkent ve Türkistan bölgesinde yapılacaktır.





İHA