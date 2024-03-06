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Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracında ilerleme yüzde 80'i aştı

Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracında ilerleme yüzde 80'i aştı

Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracında ilerleme yüzde 80'i aştı

06 Mart 2024 Çarşamba 09:42

 Kocaeli'de Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı arasında çalışacak günde 330 bin yolcuya hizmet verecek Türkiye'nin yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracında ilerleme yüzde 80'e ulaştı.  
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında projesi yapılarak yapımına başlanan ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda sona yaklaşıldı. Seyahat süresi 40 dakika olacak metro hattı, günde 330 bin yolcuya hizmet edecek. Gebze bölgesinin trafik yükünü büyük ölçüde azaltacak. Geçtiğimiz Aralık ayında test sürüşü gerçekleşen metronun proje genel ilerlemesi yüzde 80’i aştı. İstasyon betonarmesi ve ince işlerin ağırlıklı olarak devam ettiği metronun; Gebze Gar İstasyonu, Marmaray Aktarması Adliye İstasyonu ve Sabiha Gökçen Metrosu ile entegrasyonu bulunacak. Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil Hattı Projesi, 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edildi ve 11 istasyonda hizmet verecek. İnşa edilen toplam hat uzunluğu 30,8 kilometre olacak ve günde 330 bin yolcuya hizmet edecek. 
  Diğer yandan GoA4 Sürücüsüz 4’lü dizi yüzde 63 yerli üretim olan araçların imalatları tamamlandı. Taşıma kapasitesi bin 80 olan araçların hızı 90 kilometreye kadar çıkabilecek. Metro araçlarının ray üstü teslimatı yapılırken dinamik tip test çalışmaları devam ediyor. 


İHA
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