Ulus'a konsept park yapılıyor

Mahalleleri yeni nesil konsept parklarla donatan Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan ve tamamlanmak üzere olan Ulus Mahallesindeki parkta; 200 metrekare basketbol sahası, 200 metrekare futbol sahası, 60 metrekare fitness alanı, 150 metrekare çocuk oyun alanı, 1227 metrekare ise yeşil alandan oluşuyor.

Parkın hızla tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi yeni nesil konsept parklarla buluşturmaya devam ediyoruz. Ulus Mahallesi 2123/1 sokakta yapımını tamamlamak üzere olduğumuz yeni parkımız, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarından sonra tüm donatılarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetinde olacak. Mahallemize şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İHA