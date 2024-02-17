Uyuyakalan Afacanlar Şehri Birbirine Kattı

Kocaeli'de 6 ve 10 yaşındaki çocuklarına ulaşamayan aile büyük korku yaşarken, olayın ihbar edilmesi ile ekipler seferber oldu. Balkondan eve giren itfaiye ekipleri, çocukların uyuyakaldığını gördü.

Olay, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Şehit Mecit Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Evde tek başına olan 6 ile 10 yaşlarındaki 2 çocuktan haber alamayan ve kapının kilitli olması sebebiyle eve giremeyen aile, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca ekipler balkondan eve girmeyi denedi. Balkondan eve giren itfaiye ekipleri, 2 kardeşin uyuyakaldığını gördü. Ekipleri seferber eden çocuklar uyandırılarak aileye teslim edildi.

"Çocuklar sadece uyuyakalmış"