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Uzmanı uyardı: "Ağızdan nefes almak çene kaymasına ve çocuklarda da zeka geriliğine yol açabiliyor"

Kocaeli'de gerçekleşen programa katılan alternatif tıp eğitmeni ve nefes egzersizi uzmanı Vuslat Özlem Ersan, doğru nefes alma tekniklerinin öneminden bahsederek, "Ağızdan nefes almak çene kaymasına ve çocuklarda da zeka geriliğine yol açabiliyor" dedi.

Uzmanı uyardı:

11 Mart 2024 Pazartesi 18:28


  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Anne Şehir Kadın Festivali, Kongre Merkezinde Başkan Tahir Büyükakın’ın katılımıyla gerçekleşti. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen Anne Şehir Kadın Festivali’nde kadınlar oldukça keyifli unutamayacakları deneyimler yaşadı. Atölyelere katılan kadınlar, ücretsiz kuaförlük hizmeti aldı. Atölyelerde çiçek buketi, makromeden supla, bileklik, sirke yapımı, waffle yapımı yer aldı. Festivalde kadınlar toksinlerden arınma standında farklı tatlar tadarken, kumda kahve ikramıyla unutulmaz lezzet deneyimi yaşadı. Vatandaşlar kutsal emanetler standında Hz. Muhammed ve ashabının emanetlerini görme şansı buldu. Anne Şehir Merkezine katılan üyelerin yaptığı "Filistin’de kadın" konulu resim sergisi dikkat çekti. 
 
  "Ağızdan nefes almak çene kaymasına ve çocuklarda da zeka geriliğine yol açabiliyor" 
  Programa katılan alternatif tıp eğitmeni ve nefes egzersizi uzmanı Vuslat Özlem Ersan, doğru nefes alma tekniklerinin öneminden bahsetti. Sufi nefes alış verme tekniklerini gösteren Ersan, "Ağızdan nefes almak çene kaymasına ve çocuklarda da zeka geriliğine yol açabiliyor. Bu sebeple burundan nefes alıp burundan nefes verilmesine önem verilmeli" dedi. 
  Daha sonra doğru nefes alma teknikleri konulu söyleşi gerçekleştirildi. Programda katılımcılar, atölye etkinliğindeyken çocuklar ise güvenli çocuk oyun alanında akıl ve zeka oyunları oynayıp film izledi. Festivalde sanatçı Oğuz Kızıklı tarafından kum sanatıyla çeşitli resimler yapılarak görsel şölen sergilendi. Ardından oyuncu ve program sunucusu Ceyda Düvenci moderatörlüğünde Dilek Cesur “Nasıl mutlu oluruz” konulu söyleşi gerçekleştirdi. 
                                       


İHA
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