VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İZMİT DE VERDİĞİ İFTARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Vakıflar istsnbul ikinci bölge müdürlüğünün İzmit Antik kapıda ihtiyaç sahibi ve burs verdiği öğrenciler için düzenlenen iftara Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren. Vakıf başkanları da davet edildi
İftar yemeğine gazetemiz www.gebzegazetesi.com kurucusu ve TGRT. Belgesel tvvdevri alem belgesel Program www.devrialem.tv Yapımcısı www.ismailkahraman.net İlim kültür tarih ve teknoloji vdkfı www.iktav.com başkanı olarak Bilişim ve teknoloji vakfı mütevelli üyesi Av Fatih Uzma ile birlikte Gebze den katıldı
İftar yemeği öncesi vakıflar genel müdürlüğü tanıtım sinevizyonu yayınlandı sema gösterisi ardından. Kuranı Kerim okunup dua edildi.
GAZETEMİZ CANLI YAYINLADI
VGM ikinci bölge müdürlüğü Yetkilillerinin iftar programında yaptığı Konuşmaları www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayınladık
VGM YETKİLİSİ BİLGİ VERİYOR
https://www.facebook.com/share/v/eyGfArrqPHmdM7a3/?mibextid=WC7FNe
VAKIF HİZMETLERİ ŞUBE MÜDPRÜ KONUŞUYOR
https://www.facebook.com/share/v/noDDzSvf2SNuX83U/?mibextid=WC7FNe