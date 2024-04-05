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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İZMİT DE VERDİĞİ İFTARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

VGM Genel müdürlüğü Ramazan ayı dolayısı İle Türkiyenin bir çok bölgesinde iftar sofraları açıyor ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İZMİT DE VERDİĞİ İFTARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

05 Nisan 2024 Cuma 15:35

Vakıflar  istsnbul ikinci bölge müdürlüğünün İzmit  Antik kapıda ihtiyaç sahibi ve burs verdiği öğrenciler  için  düzenlenen  iftara Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren. Vakıf başkanları da davet edildi 
İftar yemeğine gazetemiz  www.gebzegazetesi.com kurucusu ve TGRT. Belgesel tvvdevri alem belgesel  Program  www.devrialem.tv Yapımcısı  www.ismailkahraman.net İlim kültür tarih ve teknoloji  vdkfı www.iktav.com  başkanı  olarak Bilişim ve teknoloji vakfı mütevelli üyesi Av Fatih Uzma ile birlikte Gebze den katıldı 
İftar yemeği öncesi vakıflar genel müdürlüğü tanıtım sinevizyonu yayınlandı  sema gösterisi ardından. Kuranı Kerim okunup dua edildi. 

     GAZETEMİZ CANLI YAYINLADI
VGM ikinci bölge müdürlüğü Yetkilillerinin iftar programında yaptığı Konuşmaları www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayınladık
     VGM YETKİLİSİ BİLGİ VERİYOR 
https://www.facebook.com/share/v/eyGfArrqPHmdM7a3/?mibextid=WC7FNe

     VAKIF HİZMETLERİ ŞUBE MÜDPRÜ KONUŞUYOR

https://www.facebook.com/share/v/noDDzSvf2SNuX83U/?mibextid=WC7FNe



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