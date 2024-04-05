VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İZMİT DE VERDİĞİ İFTARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

VGM Genel müdürlüğü Ramazan ayı dolayısı İle Türkiyenin bir çok bölgesinde iftar sofraları açıyor ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor

Vakıflar istsnbul ikinci bölge müdürlüğünün İzmit Antik kapıda ihtiyaç sahibi ve burs verdiği öğrenciler için düzenlenen iftara Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren. Vakıf başkanları da davet edildi

İftar yemeğine gazetemiz www.gebzegazetesi.com kurucusu ve TGRT. Belgesel tvvdevri alem belgesel Program www.devrialem.tv Yapımcısı www.ismailkahraman.net İlim kültür tarih ve teknoloji vdkfı www.iktav.com başkanı olarak Bilişim ve teknoloji vakfı mütevelli üyesi Av Fatih Uzma ile birlikte Gebze den katıldı

İftar yemeği öncesi vakıflar genel müdürlüğü tanıtım sinevizyonu yayınlandı sema gösterisi ardından. Kuranı Kerim okunup dua edildi.





GAZETEMİZ CANLI YAYINLADI

VGM ikinci bölge müdürlüğü Yetkilillerinin iftar programında yaptığı Konuşmaları www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayınladık

VGM YETKİLİSİ BİLGİ VERİYOR

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VAKIF HİZMETLERİ ŞUBE MÜDPRÜ KONUŞUYOR



